عمان تقلل الفترة الزمنية لتلقى الجرعة المنشطة ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الإثنين، تقليص الفترة الزمنية لتلقى الجرعة المنشطة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لتصبح الفترة 3 أشهر من تاريخ تلقى الجرعة الثانية، بدلاً من 6 أشهر، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الإثنين، دعت وزارة الصحة فى السلطنة جميع المواطنين إلى المبادرة بأخذ الجرعة المنشطة من اللقاحات، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم. كما شددت الصحة العمانية على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الوقائية مثل "لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعى، وتجنب الأماكن المزدحمة، والحفاظ على نظافة اليدين".

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