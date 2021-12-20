ألمانيا.. الاستخبارات تحذر من تزايد عنف اليمين المتطرف

جدة - نرمين السيد - كشف رئيس الاستخبارات الداخلية فى ألمانيا، توماس هالدنفانج، اليوم الإثنين، عن ارتفاع كبير فى أعداد اليمين المتطرفين، محذرًا من استعداد هؤلاء الأشخاص لارتكاب جرائم عنف.





وفى تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، قال هالدنفانج إنه لا يمكنه إعطاء أرقام محددة حاليا حول الأعداد الفعلية للمتطرفين من تيار اليمين، لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن الاتجاهات تشير إلى تزايد مستمر فى عدد المتطرفين اليمينيين، "بمن فيهم المستعدون لاستخدام العنف".

كما أشار هالدنفانج إلى أن مكاتب هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" سجلت زيادة فى عدد المنتمين إلى "مواطنى الرايخ والمستقلين"، فى حين بقيت أعداد المتطرفين اليساريين مستقرة بشكل عام، لكن زاد عدد المستعدين للعنف من بينهم.

وتعقيبًا على ذلك، حذر رئيس الاستخبارات الألمانية من أن "العنف يزداد بوجه عام على كافة الأصعدة".

ووفقًا لتقارير الهيئة الأمنية الألمانية فى 2020، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعتنقون أفكارًا يمينية متطرفة فى ألمانيا خلال العام الماضى، بنسبة 3.8%، ليصل بذلك العدد إلى 33300 شخص، من بينهم 40% يعتنقون العنف أو على الأقل مستعدين لاستخدام العنف، أو يدعمونه.