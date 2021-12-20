قرار جديد من الوكالة الأوروبية للأدوية بشأن لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - ويرتكز لقاح نوفافاكس على تقنية تقليدية أكثر من تلك التى تستخدمها اللقاحات المصرح بها حاليا، وهو ما يسمح، وفقا للشركة الأمريكية المصنعة، بأن تقلل الشكوك لدى الأشخاص غير الملقحين.
وبالنسبة إلى الرئيس التنفيذى للشركة ستانلى سى. إرك، فإن اللقاح "قد يساعد فى التغلب على العوائق الرئيسية أمام التلقيح العالمى، خاصة التحديات المتمثلة فى توزيع الجرعات وإحجام كثر عن تلقيها".
كما يعتمد نوفافاكس، على غرار لقاحات الأطفال المستخدمة على نطاق واسع، على بروتينات تثير استجابة مناعية وخالية من الفيروس، ويُطلق عليه اسم لقاح الوحدات الفرعية.
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