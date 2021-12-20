اختيار الدرعية السعودية عاصمة للثقافة العربية في 2030

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، الاثنين، اختيار "الدرعية" عاصمة للثقافة العربية للعام 2030، نظرا لرمزيتها الخالدة على صعيد الثقافة المحلية والإقليمية.

وجاء الإعلان بعد مصادقة وزراء الثقافة العرب في اجتماعهم السنوي تحت مظلة منظمة "الألكسو"، في مدينة دبي بدولة الإمارات خلال الفترة (من 19 إلى 20 ديسمبر 2021)، على اختيار الدرعية، العاصمة العربية للثقافة لعام 2030.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد جرى الاختيار بعدما أيدت اللجنة الدائمة للثقافة في المنظمة التصويت، لتصبح هذه المرة الثانية التي يتم اختيار فيها مدينة سعودية عاصمة عربية للثقافة، بعد اختيار العاصمة الرياض في عام 2000.

وقال وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الأمير بدر بن فرحان، إن اختيار الدرعية عاصمة للثقافة العربية للعام 2030، يعد "تتويجا لمسيرة عاصمة الدولة السعودية الأولى، وما أنتجته طيلة قرون من ثراء تاريخي وحضاري".

وسيتضمن اختيار "الدرعية" عاصمة للثقافة العربية في 2030، تنظيم العديد من الفعاليات التي تشمل كل عناصر الثقافة، وورش العمل الفنية والعروض الخاصّة بالمسرح والسينما، والمهرجانات والمسابقات والأسابيع الثقافية، وتبادل الوفود والفرق الفنية وأنشطة أخرى.

يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو"، معنية باختيار العواصم العربية للثقافة، وفقا لاختصاصها، حيث ترفع كل دولة مقترحها وملفها المتكامل حول المدينة المرشحة، إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

وتقوم "الألكسو" بمناقشة الملفات من خلال اللجنة الدائمة للثقافة، ومن ثم ترفع تقاريرها إلى مؤتمر وزراء الثقافة العرب السنوي، لاعتماد عواصم الثقافة العربية.