فرنسا: نتوقع زيادة الإصابات بين الأطفال بأوميكرون

جدة - نرمين السيد - وكانت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا فى فرنسا قد ارتفعت إلى 8 ملايين و730 ألفًا و140 إصابة، وارتفعت الوفيات إلى 122 ألفًا و478 حالة.

كما تشير البيانات إلى إعطاء 116 مليون و208 آلاف و558 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد فى فرنسا حتى الآن.