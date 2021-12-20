“الان” نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث ملفات pdf على موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية

“الان” نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث ملفات pdf على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها و نستعرضها مع حضراتكم الان نظراً الى ارتفاع معدلات البحث على جوجل من قبل جميع الطلاب والطالبات الراغبين فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي لم تعلن بعُد على اي محافظة من محافظات العراق كما هو مؤكد من قبل معالي الدكتور علي حميد على أن النتائج سيتمكن جميع الطلاب من التعرف عليهم من منازلهم

“الان” نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

بشكل مؤخر عقدت اختبارات الصف الثالث المتوسط الدور الثالث فى جميع المحافظات العراقية وذلك بعد الأنباء الواردة عن الغاء عقد تلك الاختبارات الا ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد قررت طرح فرصة أمام الطلاب اخيرة للاتمام مرحلة الصف الثالث المتوسط التي تعد واحدة من أهم المراحل التعليمية بالعراق، على أن يؤدي جميع الطلاب والطالبات كافة الاختبارات المقررة عليهم على أن يتأكد من قبل المصادر الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية على ان عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد تم الانتهاء منها على أن يجري الان اعداد كشوفات الطلاب استعدادها للاعتماد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق من قبل معالي وزير التربية والتعليم العراقية، عليه نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

في ظل أزمة انتشار وتفشي وباء كوفد 19 تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية على عرض نتائج الثالث المتوسط بالعراق بمنتهي السهولة وبشكل الكتروني من داخل منازل جميع الطلاب والطالبات الصف الثالث المتوسط بالعراق وذلك حتي يتمكن الطلاب والطالبات من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 الدور الثالث

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الاتحاني

النقر على ايقونة استعلام على أن تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بمنتهي السهولة على مستوى جميع المحافظات العراقية بشكل ملفات pdf