سويسرا تفرض قيودا جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) - فى نشرته الإنجليزية اليوم الاثنين - أنه اعتبارا من بموجب القواعد الجديدة يُسمح للمحصنين ضد فيروس كورونا أو المتعافين من الفيروس فقط بدخول الحانات والمطاعم والمسارح والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية وحضور الفعاليات الرياضية، حيث لم يعد مقبولا بعد الآن الاكتفاء بتقديم نتيجة اختبار سلبية للكشف عن فيروس كورونا لدخول هذه الأماكن.
وأضاف أنه يُسمح للجميع بدخول الأماكن الضرورية كمحلات البقالة والصيدليات والمواصلات العامة ولكن مع إلزامية ارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أنه يتعين على الجميع العمل من المنزل طالما كان ذلك ممكنا.
تجدر الإشارة إلى أن سويسرا هى إحدى الدول التى لديها أقل معدل تلقيح فى القارة الأوروبية.
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