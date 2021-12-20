أخبار اليمن : 37 غارة لطيران العدوان على مأرب والجوف

37 غارة لطيران العدوان على مأرب والجوف
شن طيران العدوان السعودي اليوم 37 غارة على محافظتي مأرب والجوف.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ28 غارة جبل البلق بمديرية الوادي بمأرب، و7 غارات على مديرية خب والشعف، وغارة على مديرية الحزم، واستهدف بغارة شبكة اتصالات في منطقة براقش بالجوف.
وأشار المصدر إلى أن الغارات خلفت أضراراً كبيرة في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين.
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