عاجل.. مسلح يحتجز رهائن فى أحد متاجر باريس

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن مسلح يحتجز رهائن فى أحد متاجر باريس.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن مسلح يحتجز رهائن فى أحد متاجر باريس. ولفتت إلى أن المسلح الذى يحتجز الرهائن يطالب بالتواصل مع وزير العدل.

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