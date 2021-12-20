منصة سلفة الإلكترونية تقدم طلب تمويل شخصي، وهذا بدون تحويل الراتب الشهري، أو بدون كفيل، ولذلك منصة سلفة تقدم تمويل فوري 5000 ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ولذلك يكون في أسرع وقت ممكن، لا يتخطى 15 دقيقة، وهذا بناءاً على كافة الشروط الأساسية المطلوبة، ومتطلبات التمويل، حيث أن هذه التمويلات لجميع المواطنين السعوديين، وتقديم كافة التسهيلات عند التقديم، وهذا يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أن منصة سلفة توفر لجميع العملاء التقديم على الطلب وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني بمنصة سلفة، وهذا بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المنصة في المملكة العربية السعودية.

منصة سلفة الإلكترونية تقدم تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب الشهري للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، وهذا لكي يتم تسهيل وتبسيط كافة الأمور للعملاء المستفيدين، حيث أن هذه الشروط الأساسية بسيطة، وغير معقدة، ومن الجدير بالذكر أن هذا التمويل الشخصي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتابع لمؤسسة النقد الدولي، حيث أن هذا بهامش ربح تنافسي، ولذلك تم الإعلان على أن الهدف من ذلك تلبية جميع احتياجات العملاء المالية الطارئة.

التمويلات قد تبدأ من 1000 ريال سعودي، وهذا لكي يصل إلى 5000 ريال سعودي. فترة السداد تناسب الراتب الشهري الخاص بالعميل. يمكن على العميل الحصول على التمويل الشخصي في أقل وقت، وهذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي. سوف يتم إيداع المبلغ في الحساب الشخصي مباشرةََ. توفير التمويل السريع خلال 10 دقيقة.

مزايا التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة:

منصة سلفة الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين المتميزين، توضح للحصول على التمويل الشخصي، وهذا في أسرع وقت، وهذا بدون تحويل الراتب المتاح في منصة سلفة الإلكترونية، ولذلك سوف ي

نقوم بعض الخطوات اللازمة.

يجب على العميل تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة سلفة الإلكترونية. ثم بعد ذلك النقر على طلب التمويل. يجب بعد ذلك على المستفيد إدخال كافة البيانات المطلوبة والمعلومات الخاصة بالمواطن السعودي المستفيد بكل دقة. يجب إضافة رقم الهوية الوطنية ويلزم أن تكون سارية المفعول، ويجب بعد ذلك إضافة رقم الجوال، والبريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به. يجب على المستفيد الضغط على “إرسال الطلب”.

رابط التقديم طلب تمويل شخصي من منصة سلفة :