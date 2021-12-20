نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث “نتائجنا Pdf” لجميع الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث، لازال البحث مستمر ومتزايد حول نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث، حيث يبحث أغلب الطلاب العراقيين المقيدين بالصف الثالث متوسط والذين قاموا بأداء اختبارات الدور الثالث من أجل تحسين درجاتهم وذلك في كافة محافظات العراق، ومن المنتظر أن يقوم الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وموقع نتائجنا، وموقع ناجح، وموقع النجاح، وموقع السومرية بإتاحة النتائج الخاصة بالدور الثالث في حال ظهورها، ونقدم لكم في هذا المقال اعزائي الطلاب والطالبات واولياء الامور رابط وطريقة استخراج النتائج بشكل الكتروني.

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث

سمحت وزارة التربية والتعليم العراقية لكافة الطلاب الذين فشلوا في تحقيق درجات جيدة في الدور الثاني بأداء اختبارات الدور الثالث من أجل تحسين تلك الدرجات، وهم الآن ينتظرون ظهور نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث، وذلك في كافة المحافظات العراقية المختلفة والتي تشمل التالي (بغداد، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، البصرة، ذي قار، ديالي، كربلاء، كركوك، السليمانية، دهوك، واسط، اربيل، نينوى، القادسية، ميسان، المثنى، النجف، الأنبار، صلاح الدين)، ومن الجدير بالذكر ان الطلاب انتهو من اداء هذة الاختبارات خلال بداية شهر ديسمبر الجاري من العام الدراسي 2021، حيث قام الطلاب بأداء هذة الاختبارات في المدراس التابعة لهم في لجان مؤمنة مع اتخاذ كافة الاجرائات الاحترازية.

الاطلاع على نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث

في هذه الفقرة نتعرف على رابط نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثالث، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الدور الثالث وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم، الذي تم تفعيلة ليتمكن طالب من ان يحصل على نتيجتة بسهولة، ويمكن القيام بإستخراج النتائج بإتباع ما يلي من خطوات: