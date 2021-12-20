رابط حجز موعد وزارة العدل الكويتية عبر منصة متى 2022

رابط حجز موعد وزارة العدل الكويتية بهدف الحد من الازدحام ومعالجة فيروس كورونا المستجد، عملت حكومة الكويت على تسهيل إجراء المعاملات والخدمات الحكومية من خلال تحويل الخدمات الحكومية إلى إجراءات تتم عبر الإنترنت. ونتيجة لذلك، أطلقت وزارة العدل الكويتية منصة “متى” لحجز موعد مع وزارة العدل الكويتية.

كيف يمكنني تحديد موعد مع وزارة العدل في الكويت؟

تعمل وزارة العدل الكويتية على إتاحة خدماتها تدريجياً على منصة ماتا، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين الكويتيين. يمكنك تحديد موعد مع وزارة العدل الكويتية باتباع هذه الخطوات البسيطة على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك:

أولا اذهب إلى بوابة وزارة العدل الكويتية والتي سنصفها لاحقا.

من الضروري إدخال الرقم المدني المدرج في بطاقة الهوية الشخصية، والتأكد من أن الرقم مكتوب بدقة.

املأ الفراغات بكلمة المرور الخاصة بك.

ثم ابحث عن “وزارة العدل” في القائمة الرئيسية.

من الضروري أيضًا البحث عن موعد.

ثم اختر الموعد الأكثر ملاءمة لك.

يجب إدخال التاريخ واليوم والشهر والسنة.

انقر فوق إرسال الطلب بعد الانتهاء.

يجب عليك أيضًا الحضور إلى مقر وزارة العدل في الساعة المحددة مسبقًا.

رابط حجز موعد وزارة العدل الكويتية

من خلال إنشاء منصة ماتا الكويتية، خصصت وزارة العدل الكويتية منصة متخصصة في الإجراءات الحكومية المرتبطة بالوزارة بهدف مساعدة المواطنين والمقيمين داخل دولة الكويت. تقدم منصة Matta أيضًا مجموعة متنوعة من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها.

الرابط التالي سيأخذك إلى منصة متى الكويتية.

الهيئات والوزارات المعتمدة في منصة ماتا meta.e.gov.kwt

تدعم منصة ماتا العديد من الوزارات والهيئات المرتبطة بدولة الكويت. إنه يجعل خدمات هذه الوزارات والهيئات أكثر سهولة. تساعد منصة Matta في تمويل هذه الوزارات:

وزارة العدل هي المسؤولة عن إقامة العدل.

وزارة الإسكان والتنمية العمرانية.

جامعة الكويت مدعومة أيضا.

وزارة التربية والتعليم، وكذلك وزارة التعليم العالي، تشارك أيضا.

بنك التسليف الكويتي هو مؤسسة مالية مقرها الكويت.

وزارة الصحة هي المسؤولة عن الصحة.

وزارة الشؤون الخارجية مدرجة أيضا.

هيئة الإعاقة هي وكالة حكومية تتعامل مع الإعاقة.

كما يتم دعم هيئة الزراعة.

وزارة النقل هي المسؤولة عن النقل.

بالإضافة إلى ذلك، تشارك وزارة التجارة، ومن خلال البوابة، يمكنك أيضًا تحديد موعد رحلة، ويمكنك أيضًا تحديد موعد مع إدارة الإطفاء.

خدمة العملاء على المنصة

باستخدام منصة ماتا، يمكن للمواطنين والمقيمين في الكويت الاتصال مباشرة بهدف الشفافية والاستجابة السريعة لرغباتهم ومعاملاتهم، حيث أعطت المنصة رقمًا واحدًا مجانًا.

يمكن الوصول إلى مساعدة المنصة عن طريق الاتصال برقم الهاتف الثلاثي 164.

أو يمكنك إرسال بريد إلكتروني خاص إلى [email protected]

يخضع استخدام منصة Matta لبعض قيود وزارة العدل الكويتية

نظرًا لأن منصة Matta تحتوي على معلومات سرية وخاصة، فقد فرضت إدارة المنصة العديد من القيود والقيود على مستخدميها من أجل ضمان سلامة النظام الأساسي وأمنه. فيما يلي القيود والشروط: