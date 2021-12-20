روسيا تطرد دبلوماسيين ألمانيين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين، ردا على طرد برلين دبلوماسيين روسيين.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها، أنها "استدعت سفير ألمانيا لدى موسكو، غيزا أندرياس فون غير، إلى مبنى الوزارة، وناقشت معه مسألة طرد دبلوماسيين روسيين من ألمانيا".

وأضاف: "تم إبلاغ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالإعلان عن (شخص غير مرغوب فيه) لموظفين دبلوماسيين في السفارة لدى موسكو، كرد متماثل على القرار غير الودي السالف الذكر، والذي اتخذته الحكومة الألمانية".

وتابع: "تم التأكيد على أن الجانب الروسي سوف ورد بشكل مناسب دائما بطريقة متناسبة مع أي هجمات تصادمية محتملة من قبل برلين في خطابنا في المستقبل".

وأعلنت ألمانيا الأسبوع الماضي، أن "اثنين من موظفي سفارة موسكو لديها شخصيتين غير مرغوب فيهما"، عقب إصدار حكم بسجن مواطن روسي مدى الحياة بتهمة اغتيال قائد ميداني شيشاني سابق في برلين عام 2019.

من جانبها، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على أن "قرار برلين الأخير لن يبقى بدون رد مناسب من قبل موسكو".