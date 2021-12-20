انت الان تتابع تفاصيل خبر مشروع سكة حديد يربط بين السعودية والكويت بتكلفة تبلغ 300 مليون دينار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد الدكتور حسين الخياط رئيس هيئة الطرق والنقل البري في الكويت أنه مجلس الوزراء أسند مشروع السكة الحديد للهيئة العامة للطرق وهذا المشروع يربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بمنطقة الشدادية، حيث ستتكلف المقاولة بـ 300 مليون دينار كما تقدر المسافة التي تربط بين الجانبين 115 كيلو متر تقريبًا.

وأضاف الخياط لقد قمنا بتشكيل فريق للقيام باستلام المشروع برمته كما قمنا بوضع خطة ستستغرق تقريبا 4 سنوات ونصف.

تعرف على مراحل الخطة

وضح الخياط أن الخطة اشتملت على أربع مراحل:

إزالة المعوقات إعداد الدراسة الاستشارية والتصميمية طرح المشروع كمقاولة لمدة سنتان ونصف إنشاء شركة مكونة من القطاع الخاص والهيئة العامة للطرق وتكون الشركة مفتوحة للمساهمة من قبل المساهمين

وأشار الخياط أن مهمة الشركة القيام بعملية التشغيل والصيانة للمشروع بالإضافة إن من مهمها أيضًا بناء المحطة والأجزاء المتعلقة بالمناولة، كما نوه إلى أن هذه العملية ستكون جديدة بالنسبة للكويت وهى عملية إنشاء السكة الحديد لكن إنشاء الله نحن سنكون في هذة المهمة ونستعد لها أيضا.

ويذكر أن مجلس التعاون الخليجي المكون من 6 دول الكويت – البحرين – قطر – السعودية – الأمارات – عمان تم الاتفاق بينهم على إنشاء مشروع ضخم لسكة الحديد عن طريق بناء أكثر 2100 كيلو مترفي الساعة / 140 ميل في الساعة من خطوط السكة الحديد بشكل أفضل، متبنين رؤيتهم المستقبلية في ربط دول الخليج بعضها ببعض بشبكات سكك حديد إقليمية ودولية.