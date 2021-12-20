طالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الاثنين، من المدنيين والعاملين بالمنظمات الأممية والإنسانية، مغادرة صنعاء الدولي بشكل فوري.

وقال التحالف العربي: "نطلب من المدنيين بمطار صنعاء الدولي، إخلاء المطار حالا". وأضاف: "نطلب من العاملين بالمنظمات الأممية والإنسانية إخلاء المطار حالا"، لافتا إلى أنه تم "اتخاذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحالف دعم الشرعية يطالب المدنيين بإخلاء مطار صنعاء "فورا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.