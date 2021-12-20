الولايات المتحدة تدعو اليابان لعدم حضور اجتماع معاهدة حظر الأسلحة النووية

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الولايات المتحدة دعت اليابان إلى عدم حضور الاجتماع الأول للأطراف الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية بصفة مراقب، وفقا لمصادر حكومية أمريكية ، مما يعكس معارضة واشنطن للاتفاق.





وقالت المصادر - بحسب "كيودو"- إن الحكومة اليابانية اقترحت أنها ستتماشى مع موقف الولايات المتحدة وتحذو نهجا حذرا تجاه القضية. وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أمام لجنة برلمانية يوم الخميس الماضى إن طوكيو ليس لديها "خطط ملموسة" لحضور الاجتماع بصفة مراقب. وأضافت المصادر أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن قدمت الطلب لليابان عبر القنوات الدبلوماسية. وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن هذا الطلب ربما كان سببا فى تصريح كيشيدا أيضا الذى أفاد بأن المشاركة فى الاجتماع ستكون سابقة لأوانها "قبل بناء علاقة ثقة مع الرئيس بايدن".

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