وزيرا خارجية الكويت وبريطانيا يبحثان مجالات التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية الدولية فى بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إليزابيث تراس، العلاقات التاريخية بين البلدين، ومجالات التعاون الثنائى بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين، والتنسيق فى إطار تعزيز العمل الخليجى المشترك والتعاون مع المملكة المتحدة بمختلف المجالات.





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