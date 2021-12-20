تونس تؤكد الأهمية المتنامية التى تشهدها العلاقات مع الدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحى حمزة، اليوم الإثنين، الأهمية المتنامية التى تشهدها العلاقات التونسية مع بقية الدول الإفريقية وخاصة منطقة شرق وجنوب القارة والتى توجت مؤخرا بانضمام بلادها إلى السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى (الكوميسا).





وأعربت الوزيرة - حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية - بالخصوص عن استعداد تونس لتطوير علاقات التعاون مع أوغندا لا فى المجال التجارى فحسب وإنما فى مجالات الصناعة والاستثمار والسياحة وغيرها باعتبار أهمية هذا البلد بمنطقة الكوميسا من خلال الحرص على رصد فرص التكامل واستغلال مختلف الامتيازات التى أصبحت متاحة للبلدين بعد انضمام تونس إلى هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع سفير أوغندا بتونس مع الإقامة بالجزائر جون كريسوستوم ألينتوما أنسمبو، حيث أشارت فى هذا الإطار إلى ملتقى الأعمال التونسى-الأوغندى الذى عقد بالعاصمة الأوغندية يوم 6 ديسمبر الجارى كبادرة مميزة لتنشيط علاقات الشراكة الاقتصادية بين الطرفين.

من جانبه، هنأ السفير الوزيرة على انضمام تونس إلى الكوميسا وحث الاقتصاديين الأوغنديين على التزود بمواد ذات جودة عالية من تونس بأقل تكلفة على غرار منتجات الرخام والملابس والأحذية وغيرها كما أكد على رغبة بلاده فى تصدير بعض المنتجات ذات الأهمية للاقتصاد الأوغندى إلى تونس ولا سيما القهوة والأرز والحليب المجفف.

وقد تم الاتفاق على ربط الصلة بين الهياكل الحكومية المختصة والمنتجين والمهنيين فى البلدين لمناقشة السبل الكفيلة بتنفيذ هذه الرؤية المشتركة وتجسيمها على أرض الواقع فى أقرب الآجال.