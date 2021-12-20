التحالف العربي يطالب العاملين من المنظمات الدولية والإنسانية بإخلاء مطار صنعاء فورا

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قيادة التحالف العربي طالبت جميع العاملين من المنظمات الدولية والإنسانية بإخلاء مطار صنعاء اليمني على الفور.
وأشارت إلى أن "التحالف العربي بقيادة السعودية، طالب الأشخاص المدنيين بالإبتعاد فورا عن مطار صنعاء في اليمن".
وأضافت: "أكد التحالف على أنه اتخذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد عملياتيا".
ولم تفصح وسائل الإعلام عن "ماهية التهديد، ولا عن الخطر المحدق بالمطار".
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