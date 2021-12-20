تنزيلات 55% في اكسترا بالسعودية الان على الاجهزة الكهربائية

عروض اكسترا بالسعودية اليوم على الأجهزة الكهربائية، تعتبر اكسترا واحدة من أكبر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها أفضل العروض والتخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها الشاشات والغسالات والمكيفات وغيرهم الكثير من الأجهزة الكهربائية الأخرى وتتبعوا معنا في مقالنا التالي أقوى عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية.عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية بالسعودية:
توفر اكسترا الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها كلًا من التالي:
- عرض على مكنسة كلاس برو قوة 2000 واط مع سعة 21 لتر.
- كلاس برو ممسحة بخار لكلًا من السجاد والأرضيات.
- تيفال كاوية بخار 2500 واط متوفرة باللون البنفسجي.
- يتوفر أيضًا عرض على ثلاجة كلاس برو 12 قدم والثلاجة متوفرة باللون الأبيض وتحتوي على خاصية مانع التجمد.
- عرض على ثلاجة كلاس برو باب جانب باب 19.9 قدم متوفرة باللون الفضي.
- عرض على مكيف كلاس برو جداري 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد.
- عرض على مكيف جداري 18500 وحدة تنظيف ذاتي بارد من نوع جري.
من المميزات التي يتمتع بها متجر اكسترا هي توفيرها لمجموعة من الخصومات والتخفيضات بالإضافة لتقديمها لخاصية الشراء بالتقسيط وذلك من أجل مساعدة الجميع في شراء كافة الأجهزة التي يحتاجونها.
عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية التي من بينها كلًا من التالي، كما تعددت الأجهزة التي توفر اكسترا عليها العرض وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك الأجهزة:
- عرض على شاشة ال جي تلفزيون 86 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 63.91%.
- عرض على شاشة إل جي تلفزيون 75 بوصة مع خصم بنسبة 57%.
- خصم على شاشة كلاس برو تلفزيون 58 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 50%.
- عروض اكسترا على الدفايات:
- تعتبر الدفايات واحدة من الأجهزة التي يتوفر العرض عليها وإليكم في السطور الآتية أبرز العروض المتوفرة من اكسترا على الدفايات:
- كلاس برو دفاية زيتية 2200 واط مع ثلاثة مستويات للحرارة متوفر بها 11 ريشة متوفرة باللون الأبيض.
- دفاية كلاس برو سيراميك 2000 واط متوفرة باللون الأبيض.
- كلاس برو دفاية زيتية 2500 واط مع ثلاثة مستويات للحرارة مع 15 ريشة متوفرة باللون الأبيض.
الوسوم
عروض اكسترا بالسعودية اليوم على الأجهزة الكهربائية، تعتبر اكسترا واحدة من أكبر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها أفضل العروض والتخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها الشاشات والغسالات والمكيفات وغيرهم الكثير من الأجهزة الكهربائية الأخرى وتتبعوا معنا في مقالنا التالي أقوى عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية.عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية بالسعودية:
توفر اكسترا الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها كلًا من التالي:
- عرض على مكنسة كلاس برو قوة 2000 واط مع سعة 21 لتر.
- كلاس برو ممسحة بخار لكلًا من السجاد والأرضيات.
- تيفال كاوية بخار 2500 واط متوفرة باللون البنفسجي.
- يتوفر أيضًا عرض على ثلاجة كلاس برو 12 قدم والثلاجة متوفرة باللون الأبيض وتحتوي على خاصية مانع التجمد.
- عرض على ثلاجة كلاس برو باب جانب باب 19.9 قدم متوفرة باللون الفضي.
- عرض على مكيف كلاس برو جداري 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد.
- عرض على مكيف جداري 18500 وحدة تنظيف ذاتي بارد من نوع جري.
من المميزات التي يتمتع بها متجر اكسترا هي توفيرها لمجموعة من الخصومات والتخفيضات بالإضافة لتقديمها لخاصية الشراء بالتقسيط وذلك من أجل مساعدة الجميع في شراء كافة الأجهزة التي يحتاجونها.
عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية التي من بينها كلًا من التالي، كما تعددت الأجهزة التي توفر اكسترا عليها العرض وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك الأجهزة:
- عرض على شاشة ال جي تلفزيون 86 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 63.91%.
- عرض على شاشة إل جي تلفزيون 75 بوصة مع خصم بنسبة 57%.
- خصم على شاشة كلاس برو تلفزيون 58 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 50%.
- عروض اكسترا على الدفايات:
- تعتبر الدفايات واحدة من الأجهزة التي يتوفر العرض عليها وإليكم في السطور الآتية أبرز العروض المتوفرة من اكسترا على الدفايات:
- كلاس برو دفاية زيتية 2200 واط مع ثلاثة مستويات للحرارة متوفر بها 11 ريشة متوفرة باللون الأبيض.
- دفاية كلاس برو سيراميك 2000 واط متوفرة باللون الأبيض.
- كلاس برو دفاية زيتية 2500 واط مع ثلاثة مستويات للحرارة مع 15 ريشة متوفرة باللون الأبيض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنزيلات 55% في اكسترا بالسعودية الان على الاجهزة الكهربائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.