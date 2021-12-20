تنزيلات 55% في اكسترا بالسعودية الان على الاجهزة الكهربائية

عروض اكسترا بالسعودية اليوم على الأجهزة الكهربائية، تعتبر اكسترا واحدة من أكبر المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها أفضل العروض والتخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها الشاشات والغسالات والمكيفات وغيرهم الكثير من الأجهزة الكهربائية الأخرى وتتبعوا معنا في مقالنا التالي أقوى عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية.

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية بالسعودية:

توفر اكسترا الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها كلًا من التالي:

عرض على مكنسة كلاس برو قوة 2000 واط مع سعة 21 لتر.

كلاس برو ممسحة بخار لكلًا من السجاد والأرضيات.

تيفال كاوية بخار 2500 واط متوفرة باللون البنفسجي.

يتوفر أيضًا عرض على ثلاجة كلاس برو 12 قدم والثلاجة متوفرة باللون الأبيض وتحتوي على خاصية مانع التجمد.

عرض على ثلاجة كلاس برو باب جانب باب 19.9 قدم متوفرة باللون الفضي.

عرض على مكيف كلاس برو جداري 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد.

عرض على مكيف جداري 18500 وحدة تنظيف ذاتي بارد من نوع جري.

من المميزات التي يتمتع بها متجر اكسترا هي توفيرها لمجموعة من الخصومات والتخفيضات بالإضافة لتقديمها لخاصية الشراء بالتقسيط وذلك من أجل مساعدة الجميع في شراء كافة الأجهزة التي يحتاجونها.

عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية التي من بينها كلًا من التالي، كما تعددت الأجهزة التي توفر اكسترا عليها العرض وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك الأجهزة: