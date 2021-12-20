رابط المساعدة السعودية المقطوعة ١٤٤٣ برقم السجل المدني

المساعدة السعودية المقطوعة من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين الغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الضرورية من ملبس أو مأكل أو سكن، وتهتم المملكة بتقديم الدعم المالي للمواطنين أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك المطلقات والأرامل، وأصحاب العجز سواء كان هذا العجز كلي أو جزئي، ويتم اختيار المتقدمين للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي بعد عمل دراسة لكل حالة، حتى يصل الدعم لمستحقيه بكل موضوعية وحيادية، ويتم وضع المواطنين اللذين تنطبق عليهم الشروط على قوائم الانتظار لحين موعد الصرف، ويستطيع أي مواطن الحصول على الدعم من خلال الدخول على رابط المساعدة المقطوعة الموجود على موقع الوزارة.

شروط المساعدة السعودية المقطوعة

هناك العديد من الشروط التي أن تكون متوفرة في أي شخص يقدم على المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من أصل سعودي ويحمل الجنسية السعودية. لا يقل عمر المتقدمين للحصول على الدعم عن ٣٥ عاما. لا يتخطى الدخل الشهري الذي يحصل علية المتقدم الحد المانع للصرف. تمنح المساعدات المقطوعة لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي كل عام، إذا كان المتقدم لا يحصل على أي دخل آخر غير المعاش الضماني. يحصل صاحب المعاش الضماني على المقطوعة كل عامين إذا كان المتقدم لديه دخل آخر غير المعاش. الحد الأقصى للدعم المالي ٣٠ ألف ريال سعودي سنوياً، ويتم تحديده من خلال حساب الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة. تصرف المساعدة السعودية المقطوعة حسب أسبقية التقديم عليها.

الأوراق المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المطلوبة للحصول على المساعدة السعودية المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يقدم الشخص الذي يريد الحصول على المساعدة المقطوعة إثبات محل السكن على أن يكون في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي التابع له.

إحضار ما يثبت قيمة الدخل الشهري الذي يحصل عليه.

أن يقدم صورة من إثبات تحقيق الهوية الوطنية.

أن يحضر المتقدم سجل الأسرة لإثبات عدد أفراد الأسرة لتحديد قيمة المساعدات المقطوعة.

طريقة الاستعلام عن المساعدة السعودية المقطوعة

يستطيع أي شخص الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من خلال إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-