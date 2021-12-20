الأهلي والرجاء.. ماذا يقول التاريخ عن صراع السوبر الإفريقي؟

مع انتهاء بطولة "كأس العرب"، تتأهب جماهير الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة "السوبر الإفريقي" التي تجمع الكبيرين الأهلي المصري والرجاء المغربي، الأربعاء، على ملعب استاد الريان القطري.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقبه القاري وحصد "السوبر الإفريقي" الثامن في تاريخه، في حين يراهن الرجاء على أخذ ثأر نادي نهضة البركان الذي تلقى هزيمة بثنائية نظيفة أمام المارد الأحمر بنسخة السوبر الإفريقي الأخيرة، بالإضافة إلى الرغبة في حصد اللقب الثالث بتاريخه.

مواجهات الفريقين

يدخل الأهلي "السوبر الإفريقي" بعد فوزه بـ"أبطال إفريقيا" على حساب نظيره الجنوب إفريقي كايزر تشيفز، وعلى الجانب الآخر، حصد الرجاء البيضاوي المغربي لقب الكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

تقابل الفريقان خلال 6 مباريات، فاز خلالها الأهلي في لقاء واحد فقط، بينما حسم التعادل نتيجة ثلاث مواجهات، وحقق الرجاء الانتصار في لقاءين.

اللقاء الأول الذي جمع الأهلي والرجاء كان في 1999، بدوري أبطال إفريقيا، وانتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

وتكررت المواجهة مرة أخرى في دور المجموعات بالمسابقة الإفريقية في 2002، وحقق الرجاء الفوز بالمغرب بنتيجة 2-1، وانتهت مباراة العودة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

والتقى الفريقان للمرة الثالثة في دور المجموعات بأبطال إفريقيا بالعام 2005، وحقق "المارد الأحمر" الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وانتهت مباراة العودة في المغرب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

تاريخ المشاركات

خاض الأهلي 10 مباريات "سوبر إفريقي"، نجح خلالها في تحقيق اللقب 7 مرات، كانت آخرها العام الماضي أمام نادي نهضة البركان المغربي، وانتصر المارد الأحمر بثنائية نظيفة، ليستعيد اللقب الغائب عن خزائنه من سبع أعوام.

تم تأسيس بطولة السوبر الإفريقي عام 1993، وجمع أول لقاء للبطولة فريقي أفريكا سبورتس من الكوديفوار ونادي الوداد المغربي، وانتهى بفوز أفريكا سبورتس بركلات الترجيح.

وفي عام 1994، كانت مباراة السوبر مصرية خالصة، حيث التقى قطبا الرياضة المصرية الأهلي والزمالك، ونجح النادي الأبيض في تحقيق الفوز بهدف نظيف، أحرزه أيمن منصور في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

المشاركة الثانية للأهلي بالسوبر الإفريقي، كانت عام 2002، أمام نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وحقق الأهلي فوزا كبيرا بـ4 أهداف مقابل هدف.

وأحرز أهداف النادي الأحمر خالد بيبو، وحسام غالي، وسيد عبد الحفيظ (مدير الكرة الحالي للأهلي)، وحارس المرمى عصام الحضري.

عام 2006، كانت مواجهة السوبر الإفريقي مصرية مغربية، مثل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والرجاء، حيث تقابل الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي، وانتهى اللقاء بفوز النادي القاهري بركلات الترجيح.

عام 2007، شارك الأهلي بالسوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالى، وواجه نادي النجم الرياضي التونسي، وحقق الأهلي الفوز بركلات الترجيح.

غاب الأهلي عن السوبر الإفريقي عام 2008، ليعود مرة أخرى عام 2009، ليواجه الصفاقسي التونسي، ليفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، ويحصد اللقب الرابع، وأحرز ثنائية الأهلي لاعبه فلافيو من صناعة زميله الأنغولي جيلبرتو.

عام 2013، واجه الأهلي نظيره إيه سي ليوباردز من جمهورية الكونغو بالسوبر الإفريقي، الذي انتهى بفوز النادي الأحمر بهدفين مقابل هدف، أحرزهما رامي ربيعة ومحمد بركات.

وشهدت بطولة السوبر الإفريقي عام 2014، مشاركة الأهلي للعام الثاني على التوالي، للمرة الثانية بتاريخ البطولة، وقابل النادي الأحمر فريق الصفاقسي، مرة أخرى، ليهزمه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ونجح آنذاك محمد ناجي جدو في إحراز الهدف الأول للأهلي، ثم أحرز عمرو جمال ثنائية.

في عام 2015، واجه الأهلي وفاق سطيف الجزائري، ورغم نجاح عماد متعب في إحراز هدف التعادل القاتل في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، استطاع النادي الجزائري خطف اللقب عن طريق ركلات الجزاء.

على الجانب الآخر، شارك الرجاء المغربي في "السوبر الإفريقي" خلال أعوام 1998 و2000 و2019، حقق اللقب مرتين.

في المشاركة الأولى، واجه الرجاء نظيره الترجي التونسي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وابتسمت ركلات الترجيح للفريق التونسي.

في العام 2000، واجه الرجاء فريق أفريكا سبورتس من الكوديفوار، وحقق الفريق المغربي لقبه الأول بعد الفوز بثنائية نظيفة.

المشاركة الأخيرة كانت في 2019، وانتصر الرجاء على الترجي بهدفين لهدف، وحصد لقب "السوبر الإفريقي" الثاني في تاريخه.

التنافس المصري المغربي

النادي الأهلي هو الأكثر مشاركة في بطولة السوبر الإفريقي بـ 10 مشاركات، والأكثر تحقيقا للقب بـ 7 ألقاب.

والأندية المصرية هي أكثر فرق القارة تحقيقا للقب، برصيد 11 ألقاب، والأكثر ظهورا بـ "السوبر" برصيد 16 مشاركة.

وشهدت البطولة 3 مواجهات جمعت الأندية المصرية والمغربية، نجح خلالها "الفراعنة" في حصد اللقب بالمناسبات الثلاث.

ويعد ناديا الرجاء والوداد أكثر الفرق المغربية مشاركة بالبطولة، برصيد ثلاث مشاركات لكل فريق. ونجحت الفرق المغربية في حصد اللقب 4 مرات. وبشكل عام، شاركت الأندية المغربية 9 مرات بالسوبر الإفريقي.