رئيس النمسا : أوميكرون على وشك التسبب فى موجة خامسة من الوباء

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس النمساوى - فى تصريحات اليوم الاثنين، عقب لقاء بالفيديو مع علماء الفيروسات فلوريان كرامر وأندرياس بيرثالر وأولريش إلينج وبيتر كليميك ونيكى بوبر و إيفا شيرنهامر - إن أهم نصيحة قدمها العلماء هى ضرورة الحصول على الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا فى أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن الإجراءات الأخرى تساعد فى السيطرة على انتشار "أوميكرون" مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة الأمان وتقليل الاتصالات الاجتماعية والفحوصات الطبية المنتظمة حيث توفر الحماية للفرد وللآخرين.
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