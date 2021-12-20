طريقة اعداد درس في منصة مدرستي 1443 يرغب في معرفتها كافة الكوادر التعليمية في المملكة، فالمنصة تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم لكي يتم استكمال الدراسة عن بُعد للفئات التي حددتها، فهي شاملة لجميع الأدوات التعليمية، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك المنصة تابعونا عبر السطور القادمة.

منصة مدرستي التعليمية

هي منصة إلكترونية أطلقتها الوزارة السعودية لكي لا تتوقف الدراسة خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فهي تتضمن الكثير من الأدوات التعليمية التي تفيد سير العملية التعليمية دون توقف أو عائق، فهي تُمكن الطلاب من الحصول على جميع شروحات الدروس من قبل المعلمين بالإضافة إلى أنها توفر إمكانية التواصل عبر المنصة.