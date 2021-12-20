طريقة اعداد درس في منصة مدرستي 1443 يرغب في معرفتها كافة الكوادر التعليمية في المملكة، فالمنصة تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم لكي يتم استكمال الدراسة عن بُعد للفئات التي حددتها، فهي شاملة لجميع الأدوات التعليمية، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك المنصة تابعونا عبر السطور القادمة.منصة مدرستي التعليمية
هي منصة إلكترونية أطلقتها الوزارة السعودية لكي لا تتوقف الدراسة خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فهي تتضمن الكثير من الأدوات التعليمية التي تفيد سير العملية التعليمية دون توقف أو عائق، فهي تُمكن الطلاب من الحصول على جميع شروحات الدروس من قبل المعلمين بالإضافة إلى أنها توفر إمكانية التواصل عبر المنصة.
- سجل دخول عبر منصة مدرستي.
- الضغط على خانة تحديد الحصة الدراسية ثم أنقر على إعداد الدرس الآن.
- الضغط على خانة الالتزام ثم حدد مسار الدرس والفصل.
- اختر نوع الدرس ثم أضغط على التالي ثم أضف إثراءات بالنقر.
- قم بكتابة باقي التفاصيل ثم أنقر حفظ.
- قم بزيارة الرابط الرسمي الخاص بالعودة للمدارس.
- قم بكتابة جميع البيانات في الخانات الشاغرة لها.
- النقر على حساب مايكروسوفت ثم سجل دخول.
- اطلع على جميع البيانات الخاصة بك.
يُمكنك اتباع مجموعة من الخطوات إذا كنت ولي أمر لكي تُتابع أبناءك من الطلاب الدراسين عبر المنصة:
- الانتقال إلى منصة العودة للمدارس.
- الضغط على تسجيل دخول بواسطة حساب نور.
- قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بولي الأمر.
- سجل دخول ثم استعرض جميع البيانات الخاصة بالمنصة.
تستطيع الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة مدرستي عبر الرابط الخاص بها schools.madrasati.sa، واتباع باقي التعليمات الخاصة بالدخول واتباع باقي الخطوات للاستفادة من جميع الأدوات التعليمية التي تشملها.
بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان طريقة اعداد درس في منصة مدرستي 1443 ونرجو أن يكون نال إعجابكم، وفي حالة رغبتكم في الاستفسار عن أي أمر يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات.
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طريقة اعداد درس في منصة مدرستي 1443 يرغب في معرفتها كافة الكوادر التعليمية في المملكة، فالمنصة تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم لكي يتم استكمال الدراسة عن بُعد للفئات التي حددتها، فهي شاملة لجميع الأدوات التعليمية، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص تلك المنصة تابعونا عبر السطور القادمة.منصة مدرستي التعليمية
هي منصة إلكترونية أطلقتها الوزارة السعودية لكي لا تتوقف الدراسة خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فهي تتضمن الكثير من الأدوات التعليمية التي تفيد سير العملية التعليمية دون توقف أو عائق، فهي تُمكن الطلاب من الحصول على جميع شروحات الدروس من قبل المعلمين بالإضافة إلى أنها توفر إمكانية التواصل عبر المنصة.
- سجل دخول عبر منصة مدرستي.
- الضغط على خانة تحديد الحصة الدراسية ثم أنقر على إعداد الدرس الآن.
- الضغط على خانة الالتزام ثم حدد مسار الدرس والفصل.
- اختر نوع الدرس ثم أضغط على التالي ثم أضف إثراءات بالنقر.
- قم بكتابة باقي التفاصيل ثم أنقر حفظ.
- قم بزيارة الرابط الرسمي الخاص بالعودة للمدارس.
- قم بكتابة جميع البيانات في الخانات الشاغرة لها.
- النقر على حساب مايكروسوفت ثم سجل دخول.
- اطلع على جميع البيانات الخاصة بك.
يُمكنك اتباع مجموعة من الخطوات إذا كنت ولي أمر لكي تُتابع أبناءك من الطلاب الدراسين عبر المنصة:
- الانتقال إلى منصة العودة للمدارس.
- الضغط على تسجيل دخول بواسطة حساب نور.
- قم بكتابة جميع البيانات الخاصة بولي الأمر.
- سجل دخول ثم استعرض جميع البيانات الخاصة بالمنصة.
تستطيع الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة مدرستي عبر الرابط الخاص بها schools.madrasati.sa، واتباع باقي التعليمات الخاصة بالدخول واتباع باقي الخطوات للاستفادة من جميع الأدوات التعليمية التي تشملها.
بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان طريقة اعداد درس في منصة مدرستي 1443 ونرجو أن يكون نال إعجابكم، وفي حالة رغبتكم في الاستفسار عن أي أمر يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات.
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