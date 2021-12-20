أخبار اليمن : 7 أخطاء شائعة تقتل الحب بعد الزواج

7 أخطاء شائعة تقتل الحب بعد الزواج«الحب راح فين»، عبارة دائما ما تتردد على ألسنة معظم الأزواج بعد مرور سنوات، بل في كثير من الأحيان بعد أشهر قليلة من دخول عش الزوجية، فمع الوقت تبدأ نار الحب المشتعلة في الانطفاء بشكل تدريجي، وعادة هناك 7 أخطاء، الوقوع فيها كفيل بقتل مشاعر الرومانسية بين أي زوجين في الحياة، بحسب استشاري العلاقات الأسرية إيهاب معوض، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

7 أخطاء شائعة تقتل الحب بعد الزواج

يحذر إيهاب معوض، من الأخطاء السبعة التي قد يقع فيها أي من الشريكين بعد الزواج، والتي تكون كافية لتحطيم مشاعر الحب والمودة، وشحن الأجواء داخل عش الزوجية، وتفريغها من الدفء وإحساس الأمان.

- الاستخفاف بالمشاعر.

- الخيانة.

- الفتور.

- عدم التماس الأعذار.

- غياب الرحمة.

- تدخل الأهل والأصدقاء.

- المقارنات.

الخيانة أكبر عدو للحب

يؤكد استشاري العلاقات الأسرية، أن الخيانة أكبر عدو للحب، بالإضافة إلى أن عدم التماس الأعذار للطرف الآخر، يؤدي في النهاية إلى تحويل مشاعر المودة، إلى كره وبغض مع مرور الوقت، محذرا في الوقت ذاته من الحرص على عدم تسلل الفتور إلى العلاقة، موضحا أن التجديد وكسر الروتين، من الأمور التي لا يجب إغفالها في العلاقات.

على الرغم من أن الغيرة ظاهرة صحية تعبر عن أن مشاعر الحب ما تزال حية في القلوب، إلا أنه الإفراط فيها، من الأسباب التي تقضي على الحب في كثير من الأحيان، خاصة إذا أصبحت مرضية وتحولت إلى شك، وينصح هنا بضرورة التحلي بالثقة في النفس، لأنها العلاج الأول لحل مشكلة الغيرة، مع إتاحة فسحة للطرف الآخر، وعدم جعل التركيز والاهتمام منصبا عليه فقط.

وأحيانا تكون الغيرة ناشئة عن مجرد تخيلات لا علاقة لها بالواقع، لذلك عند مطاردة ذلك الإحساس إلى أي الشريكين، ينصح بتجنب التفكير السلبي، وإشغال النفس في أشياء أخرى مفيدة.

نصائح لتجنب الغيرة المفرطة

تأثير الغيرة المفرطة، لا يقتصر فقط على سوء الحالة النفسية، بل يمتد إلى أضرارا عضوية، مثل: الصداع، والشعور بالغثيان، وآلام المعدة، نتيجة التوتر وتمكن الغضب من تصرفاتك، التي قد تتسم بانفعال مبالغ فيه، إذ ينصح الخبراء دائما في تلك الحالة بالتأني في ردة الفعل والتحلي بالهدوء.

وتوصلت دراسة حديثة، منشورة في مجلة علم الأدوية النفسية، التابعة لموقع «سيج» المختص في نشر المقالات العلمية، إلى أن المبالغة في الغيرة، تهدد بحدوث كوارث كبيرة بين الزوجين، قد تصل إلى حد الانفصال، مشيرة إلى أن رفع معدلات هرمون «الأوكسيتوسين» المعروف باسم «هرمون الحب»، تؤثر بشكل كبير على مشاعر الفرد، ويعتقد العلماء أنه يعزز من التفاهم والانسجام بين الشريكين