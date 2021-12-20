وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اليوم الاثنين ان السفير المصرى سلط الضوء فى كلمته خلال الاحتفال على أبرز المحطات الفنية والأدبية فى حياة الأديب المصرى الكبير.
وتناول تأثير أدب محفوظ على الأجيال المتعاقبة فى مصر والوطن العربى، مروراً بحصوله على جائزة نوبل فى الأدب كأول أديب عربى يحظى بهذا التكريم.
كما نوه خلال الكلمة بعام التبادل الإنسانى المصرى- الروسى (2021- 2022)، مستعرضاً مختلف الفعاليات التى يتم تنظميها بالتبادل على امتداد إقليمى البلدين.
شارك فى الاحتفال - الذى نظمته مكتبة الأدب الأجنبى فى موسكو، بالتعاون مع السفارة المصرية- لفيف من المهتمين بالأدب والثقافة فى مصر وروسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر لدى روسيا يشارك فى إحياء ذكرى ميلاد الأديب العالمى نجيب محفوظ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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