شروط التقديم على التمويل العقاري من مصرف الراجحي

التقديم على التمويل العقاري من مصرف الراجحي، من أعرق البنوك السعودية هي بنك الراجحي الشهير الذي تم تأسيسه منذ عام 1957 ومنذ ذلك العام وهو يعمل على تقديم خدمات عديدة للعملاء تتناسب معهم ومع متطلباتهم الدائمة والضرورية، حيث يقدم لهم عروض تمويلية مختلفة تتفق مع ما يرغبون به، ويقدم الراجحي التمويل العقاري للراغبين في بناء أو شراء مسكن خاص بهم.

شروط التمويل العقاري من الراجحي

حدد بنك الراجحي شروط معينة من أجل التقديم على التمويل العقاري المتاح من المصرف، حيث أن هناك شروط عامة للتقديم مثل الآتي:

الحد الأدنى المسموح به لرواتب العاملين بالقطاع الحكومي هو خمسة آلاف ريال سعودي ولكن العاملين بالقطاع الخاص أدنى قيمة هي سبعة آلاف ريال.

يجب أن يكون المتقدم مالك للجنسية السعودية ويعمل في إحدى المؤسسات المعتمدة لدى الراجحي لكي يتم تحويل الراتب على المصرف.

كما أن هناك فئة عمرية معينة هي المسموح بها والتي تبدأ من 21 عام إلى عمر 60 عام فقط.

أما عن فترة التمويل المسموح بها فهي تحسب على أساس سن التقاعد للشخص المتقدم، حيث أنها عشر سنوات للعقارات السكنية أما عن العقارات المكتملة فهي عشرين سنة.

أما عن الشروط التفصيلية لامتلاك فيلا أو شقة سكنية للمتقدم فهي:

قيمة التمويل تصل إلى 58 مرة ضعف فيما راتب المتقدم لحوالي عشرين عامًا. وقد تصل إلى 82 مرة ضعف الراتب لفترة ثلاثين سنة، وتظل نسبة التمويل كما هي لخمس سنوات وتراجع مع مرور ثلاث سنوات. كما ويجب أن تحدد قيمة المبلغ المطلوب للتمويل.

حساب التمويل العقاري من الراجحي

هناك عدة خدمات تمويلية مقدمة من الراجحي لمساعدة العملاء في تنفيذ احتياجاتهم وهي: