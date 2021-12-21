شروط التقديم على التمويل العقاري من مصرف الراجحي

- 1/2
- 2/2
التقديم على التمويل العقاري من مصرف الراجحي، من أعرق البنوك السعودية هي بنك الراجحي الشهير الذي تم تأسيسه منذ عام 1957 ومنذ ذلك العام وهو يعمل على تقديم خدمات عديدة للعملاء تتناسب معهم ومع متطلباتهم الدائمة والضرورية، حيث يقدم لهم عروض تمويلية مختلفة تتفق مع ما يرغبون به، ويقدم الراجحي التمويل العقاري للراغبين في بناء أو شراء مسكن خاص بهم.شروط التمويل العقاري من الراجحي
حدد بنك الراجحي شروط معينة من أجل التقديم على التمويل العقاري المتاح من المصرف، حيث أن هناك شروط عامة للتقديم مثل الآتي:
- الحد الأدنى المسموح به لرواتب العاملين بالقطاع الحكومي هو خمسة آلاف ريال سعودي ولكن العاملين بالقطاع الخاص أدنى قيمة هي سبعة آلاف ريال.
- يجب أن يكون المتقدم مالك للجنسية السعودية ويعمل في إحدى المؤسسات المعتمدة لدى الراجحي لكي يتم تحويل الراتب على المصرف.
- كما أن هناك فئة عمرية معينة هي المسموح بها والتي تبدأ من 21 عام إلى عمر 60 عام فقط.
- أما عن فترة التمويل المسموح بها فهي تحسب على أساس سن التقاعد للشخص المتقدم، حيث أنها عشر سنوات للعقارات السكنية أما عن العقارات المكتملة فهي عشرين سنة.
أما عن الشروط التفصيلية لامتلاك فيلا أو شقة سكنية للمتقدم فهي:
- قيمة التمويل تصل إلى 58 مرة ضعف فيما راتب المتقدم لحوالي عشرين عامًا.
- وقد تصل إلى 82 مرة ضعف الراتب لفترة ثلاثين سنة، وتظل نسبة التمويل كما هي لخمس سنوات وتراجع مع مرور ثلاث سنوات.
- كما ويجب أن تحدد قيمة المبلغ المطلوب للتمويل.
هناك عدة خدمات تمويلية مقدمة من الراجحي لمساعدة العملاء في تنفيذ احتياجاتهم وهي:
- تمويل لشراء منزل: حيث يتفق التمويل مع الشريعة ومدته من عشرين إلى ثلاثين سنة ويحصل العميل على التمويل في مدة أقصاها عشرة أيام فقط ورأس المال بهذا التمويل مدخر.
- تمويل شراء الأراضي: وهو متاح لامتلاك الأراضي أو من أجل البناء.
- تمويل عقاري وشخصي من الراجحي: حيث يوفر للعميل المبلغ المطلوب لامتلاك المسكن وكذلك لتحقيق أحلامه كما يشاء.
الوسوم
التقديم على التمويل العقاري من مصرف الراجحي، من أعرق البنوك السعودية هي بنك الراجحي الشهير الذي تم تأسيسه منذ عام 1957 ومنذ ذلك العام وهو يعمل على تقديم خدمات عديدة للعملاء تتناسب معهم ومع متطلباتهم الدائمة والضرورية، حيث يقدم لهم عروض تمويلية مختلفة تتفق مع ما يرغبون به، ويقدم الراجحي التمويل العقاري للراغبين في بناء أو شراء مسكن خاص بهم.شروط التمويل العقاري من الراجحي
حدد بنك الراجحي شروط معينة من أجل التقديم على التمويل العقاري المتاح من المصرف، حيث أن هناك شروط عامة للتقديم مثل الآتي:
- الحد الأدنى المسموح به لرواتب العاملين بالقطاع الحكومي هو خمسة آلاف ريال سعودي ولكن العاملين بالقطاع الخاص أدنى قيمة هي سبعة آلاف ريال.
- يجب أن يكون المتقدم مالك للجنسية السعودية ويعمل في إحدى المؤسسات المعتمدة لدى الراجحي لكي يتم تحويل الراتب على المصرف.
- كما أن هناك فئة عمرية معينة هي المسموح بها والتي تبدأ من 21 عام إلى عمر 60 عام فقط.
- أما عن فترة التمويل المسموح بها فهي تحسب على أساس سن التقاعد للشخص المتقدم، حيث أنها عشر سنوات للعقارات السكنية أما عن العقارات المكتملة فهي عشرين سنة.
أما عن الشروط التفصيلية لامتلاك فيلا أو شقة سكنية للمتقدم فهي:
- قيمة التمويل تصل إلى 58 مرة ضعف فيما راتب المتقدم لحوالي عشرين عامًا.
- وقد تصل إلى 82 مرة ضعف الراتب لفترة ثلاثين سنة، وتظل نسبة التمويل كما هي لخمس سنوات وتراجع مع مرور ثلاث سنوات.
- كما ويجب أن تحدد قيمة المبلغ المطلوب للتمويل.
هناك عدة خدمات تمويلية مقدمة من الراجحي لمساعدة العملاء في تنفيذ احتياجاتهم وهي:
- تمويل لشراء منزل: حيث يتفق التمويل مع الشريعة ومدته من عشرين إلى ثلاثين سنة ويحصل العميل على التمويل في مدة أقصاها عشرة أيام فقط ورأس المال بهذا التمويل مدخر.
- تمويل شراء الأراضي: وهو متاح لامتلاك الأراضي أو من أجل البناء.
- تمويل عقاري وشخصي من الراجحي: حيث يوفر للعميل المبلغ المطلوب لامتلاك المسكن وكذلك لتحقيق أحلامه كما يشاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط التقديم على التمويل العقاري من مصرف الراجحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.