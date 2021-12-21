إصدار محدود من Xbox Series X بالتعاون بين غوتشي ومايكروسوفت

أعلنت شركة غوتشي للأزياء بالتعاون مع شركة مايكروسوفت الأمريكية عن إطلاق أحدث إصدار لجهاز ألعاب الفيديو Xbox SeriesX حيث أعلنت شركة غوتشي عن سعر الجهاز وموعد طرحه في الأسواق وجاء هذا التعاون المشترك بين الشركتين في إطار الاحتفال بتأسيس الشركة، وموعد إطلاق الإصدار الأول من أجهزة Xbox، وأضافت شركة مايكروسوفت أن موعد إطلاق الإصدار الأول سيشهد طرح 100 وحدة من أجهزة Xbox غوتشي بعد مرور خمسة وعشرون عام من إطلاق أول إصدار لأجهزة الXbox في الأسواق، ويعد هذا الإصدار هو الأحدث في باقة الإصدارات التي أطلقتها الشركة في السنوات الأخيرة الماضية وسيشهد الجهاز مواصفات ومميزات جديدة أضافتها مايكروسوفت لأول مرة.

سعر جهاز Xbox by Gucci في الأسواق

أعلنت شركة مايكروسوفت عن سعر جهاز الألعاب جوتشي أحدث إصدار حيث جاء بسعر 10 دولار للجهاز الواحد، وظهر السعر عائق أمام البعض، وذلك بسبب وجود نفس الإصدار بنفس المواصفات التكنولوجية للجهاز بسعر يتراوح ما بين 500 إلى 600 دولار، واوضحت الشركة أن جهاز اكس بوكس الجديد سيكون مصحوباً بحقيبة غوتشي الحصرية، والبالغ سعرها 6000 دولار خلاف سعر الجهاز واثنين من عناصر التحكم الخاصة بالجهاز بالإضافة إلى ذلك يحصل المشتري على اشتراك ساري في Xbox Game Pass Ultimate.

مواصفات جهاز Xbox by Gucci

يتميز جهاز الألعاب الجديد من غوتشي بعدد من المميزات التكنولوجية، ويعمل بأعلى الأنظمة والخاصيات الجديدة كما جاء التصميم الخارجي للجهاز مزين بحرف الG المتشابكين وترمز إلى العلامة التجارية لشركة جوتشي منذ إنشاء الشركة وحتى الآن.

الاتفاق بين شركتي مايكروسوفت وجوتشي

جاء الإتفاق بين الشركتين في إطار التعاون المشترك احتفالاً بموعد تأسيس شركة غوتشي ومرور مائة عام من تأسيسها بينما تحتفل شركة مايكروسوفت الأمريكية بموعد إصدار أول نسخة من اجهزة الألعاب Xbox، وذلك بعد تعديل في الإمكانيات الداخلية ومعدل أداء الأجهزة، قد يرى البعض أن شراء جهاز Xbox Series X الموجود في الأسواق حالياً هو الخيار الأمثل في ظل الفارق الكبير بين الجهازين مز حيث السعر إلا أن شركة غوتشي منحت لعملائها مجموعة من الإمتيازات والإضافات المميزة برغم الفرق الواسع في السعر.