مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض يحث روسيا على وقف التصعيد

جدة - نرمين السيد - وأشار سوليفان - فى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسى يورى أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حسبما أفاد بيان للبيت الأبيض، اليوم الاثنين - "إلى استعداد الولايات المتحدة للانخراط فى الدبلوماسية من خلال قنوات متعددة، بما فى ذلك المشاركة الثنائية، ومجلس الناتو وروسيا، ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا".

وأوضح سوليفان أن أى حوار يجب أن يقوم على أساس المعاملة بالمثل وأن يعالج مخاوفنا بشأن تصرفات روسيا، وأن يتم بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين" ، مشيرا إلى أن التقدم الجوهرى لا يمكن أن يحدث إلا فى بيئة خفض التصعيد بدلاً من التصعيد.

وتحدث سوليفان مع أوشاكوف مرتين فى أقل من أسبوع ، حيث تتطلع الولايات المتحدة لدرء الغزو الروسى لأوكرانيا ، وحشدت روسيا الآلاف من القوات على الحدود مع أوكرانيا، مما أثار مخاوف من احتمال غزوها بشكل أكبر بعد الاستيلاء على شبه جزيرة القرم فى أوكرانيا عام 2014.

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