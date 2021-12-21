أول قسط بعد 60 يوم مع التمويل النقدي بدون كفيل لدى التيسير

بمناسبة قرب إنتهاء العام الحالي 2021 م تقدم شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية عرض جديد من أجل العملاء الراغبين في طلب التمويل من شركة التيسير حيث يستطيع العميل المتقدم من طلب تمويل نقدي وأيضاً فوري ويدفع العميل أول قسط بعد 60 يوم ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف عزيزي القارئ عن تفاصيل عرض شركة التيسير.

أول قسط بعد 60 يوم مع تمويل شركة التيسير بالسعودية

تقدم شركة التيسير للتمويل بالسعودية تمويل شخصي نقداً وأيضاً بإيداع فوري ومن خلال هذا العرض أيضاً يقوم العميل بدفع أول قسط بعد 60 يوم وهذا العرض الجديد من شركة التيسير متاح حتى يوم 31 ديسمبر لعام 2021م ويتميز كذلك تمويل شركة التيسير بالآتي

يتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بأنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة التيسير بأن المتقدم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 100000 ريال سعودي.

أيضاً تمويل شركة التيسير لا يشترط وجود كفيل عند طلب التمويل.

وأيضاً يمتاز تمويل شركة التيسير بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

متاح أيضاً التمويل الشخصي من شركة التيسير بفترة سداد على أقساط شهرية تصل إلى 60 شهر.

يحصل كذلك العميل المتقدم على إيداع فوري لمبلغ التمويل خلال 24 ساعة.

ويمتاز أيضاً تمويل شركة التيسير بإمكانية طلب التمويل من خلال الإنترنت.

شروط تمويل شركة التيسير للتمويل بالسعودية

وضعت شركة التيسير للتمويل بالسعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى المتقدم بطلب التمويل ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نعرض لكم أهم تلك الشروط

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أيضاً لابد أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 21 عام عند طلب التمويل.

كذلك لابد أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

وأيضاً لابد أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بالسعودية

وفرت شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية التمويل الشخصي النقدي إلكترونياً حيث يستطيع المتقدم من طلب التمويل أونلاين من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي من شركة التيسير ثم الدخول على طلب التمويل الآن وملئ نموذج طلب التمويل.