أرباح أسواق المزرعة 1443 سبب تراجع ملحوظ فى بنسبة تصل الى 50 بالمئة فى المكاسب

خلال الفترة الراهنة تتعدد الشركات في المجال التجاري ومن بين أفضل تلك الشركات شركة أسواق المزرعة، والتي تهدف إلى أن تكون دائمًا الأفضل والأولى من خلال تقديم المنتجات المميزة ذات جودة راعه وأيضًا بسعر رائع وتنافسي، وهذه الشركة سياستها المتبعة الحصول على القليل من الربح من أجل البيع أفضل والحصول على ربح أكبر ولتحقيق الشركة نجاح هائل فامتدت فروعها حتى وصلت إلى مايقرب من تسعين فرع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

شركة أسواق المزرعه والأسهم التابعة لها.

شركة أسواق المزرعة تنتج أكثر من ستين نوع من المنتجات والأدوات المنزلية المختلفة والمتنوع، والهدف الأساسي للشركة والشعار التابع لها هو قمة التوفير، من الجدر بالذكر أن الأسهم الخاصة بشركة المزرعة تصل قيمة السهم الواحد فيها 32.5 ريال والأرباح التي تحصلتها الشركة خلال هذا العام أقل من ارباح العام السابق، ومن الجدير بالذكر أن مقدار حجم التداول للشركة لثلاث أشهر يقدر ب 178.499.67، بينما كانت قيمة التداول عن نفس الفترة 5.783.068.27، ومقدار التغير خلال العام وصل إلى 3.58%.

أصول شركة أسواق المزرعة والأرباح الخاصة بها.

الأصول الخاصة بشركة أسواق المزرعة تم تقديرها بمبلغ 250 مليون ريال سعودي، وكذلك عدد الأسهم الخاصة بها يصل عدده إلى خمسة وعشرين مليون سهم وتقديرًا قمة السهم تصل سعرها إلى عشر ريالات سعودية، أما عن الأسهم التي تم اكتتابها والتي تبلغ 7.5 مليون سهم مكتتب ويصل سعر السهم المكتتب الواحد إلى 36 ريال سعودي.

أما عن أرباح الشركة الناتجة عن عام 2020 فوصلت إلى 63.16 ريال سعودي ولكن خلال الربع الثالث من سنة 2021 فقد قلت الأرباح الخاصة للشركة ويرجع ذلك إلى قلة الإيرادات حيث زيادة الإيردات الخاصة بالمدن الترفيهية، كما أنه بلغ نسبة التراجع الخاصة بأرباح الشركة إلى 64.6%.

سبب تراجع أرباح شركة المرزعة

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى انخفاض إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بمقدار 44.6 مليون ريال نتيجة التأثير الإيجابي لإيرادات نفس الربع من العام الماضي نتيجة الإغلاق المتعلق بالربع المماثل من العام الماضي.بسبب الإغلاق المتعلق بوباء كورونا وزيادة تكاليف المبيعات والتوزيع ، وكذلك المصاريف العمومية والإدارية ، بما في ذلك الاستهلاك ، للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والبالغة 4.4 مليون. ريال.