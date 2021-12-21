إطلاق سراح إحدى رهينتين احتجزهما مسلح في باريس

أعلنت السلطات الفرنسية، ليلة الثلاثاء، أن رجلا يحمل سكينا كان يحتجز امرأتين داخل متجر في باريس منذ فترة بعد الظهر، قد أطلق سراح إحداهما.
واستُبعد الطابع الإرهابي في هذه القضية، حسب مصدر في الشرطة الفرنسية. والرجل البالغ 56 عاما لديه سجل من الاضطرابات النفسية.
وكتبت شرطة العاصمة الفرنسية على تويتر أن الرجل أطلق سراح إحدى الرهينتين التي لم تصب بأذى. وأضافت أن المفاوضات لا تزال جارية عبر لواء البحث والتدخل.
وكان الرجل دخل نحو الساعة 15,20 (14,20 ت غ) إلى مركز تجاري بالقرب من حي الباستيل حيث أقدم على احتجاز المرأتين.
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