مسؤول في البنتاغون: واشنطن قد تبيع اليونان مقاتلات أف-35

كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، ليلة الثلاثاء، لـ"دوت الخليج"، إن عضوي مجلس الشيوخ روبرت مينديز وماركو روبيو أدرجوا في الموازنة "خيارا ملزما" يقضي ببيع واشنطن مقاتلات أف-35 إلى اليونان.

وذكر المسؤول الأميركي أن المقترح يتضمن إخضاع الطيارين اليونانيين لتدريبات على مقاتلات أف-35 داخل الولايات المتحدة قبل 2025.

ويأتي هذا التطور بعد تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على الموازنة الدفاعية للسنة المقبلة. وتبلغ تكلفة الطائرة الواحدة 85 مليون دولار.

وتوقع المسؤول أن تثير هذه الخطوة، التي كشف النقاب عنها الاثنين، ازعاجا كبيرا في أنقرة، التي طُردت من برنامج مقاتلات أف-35، بعد حصولها على نظام "أس-400" الدفاعي الصاروخي الروسي.

ويتضمن برنامج التعاون العسكري بين واشنطن وأثينا، وفقا للموازنة، بيع أميركا لليونان أربع فرقاطات حربية، وتطوير أسراب "أف-16-ڤايبر"، التي تمتلكها منذ أعوام، والتي كانت قد دعمتها ببعض مقاتلات رافال من سلاح الجوي الفرنسي.