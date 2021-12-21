هزة أرضية عنيفة تضرب قبالة سواحل كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وقالت لـ هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية "USGS"، إنها سجلت الهزة فى تمام الساعة 20:10 بالتوقيت العالمى، على بعد 38 كيلومترا غرب بتروليا.

واستبعد مركز التحذير الوطنى من التسونامى فى الولايات المتحدة، حدوث موجة "تسونامى" جراء الهزة، فيما وقال مكتب الأرصاد الجوية الوطنية فى منطقة يوريكا إن السكان شعروا بهزة متوسطة إلى قوية فى المنطقة.

الزلازل فى أمريكا

وكانت قد شهدت المنطقة الواقعة قبالة سواحل ولاية أوريجون، أوائل ديسمبر الجارى، لما يقرب من 50 زلزالاً تراوحت شدتها بين 3.5 و5.8 درجة على مقياس ريختر.

وأفادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، بأن سلسلة الزلازل بدأت فى وقت مبكر من صباح الثلاثاء 7 ديسمبر واستمرت حتى اليوم التالى.

وقالت أن جميع الزلازل وقعت على بٌعد من 200 إلى 250 ميلًا غرب مدينة نيوبورت الساحلية بولاية أوريجون، مشيرة إلى أن اكتشافها على الأرض كان صعبا للغاية بسبب بعدها بهذا القدر، ولكنخا اثارت ضجة كبيرة بالنظر إلى التاريخ الزلزالى للمنطقة.