كورونا فى بريطانيا.. 91 ألف إصابة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الصحة البريطانية إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى المملكة المتحدة ارتفعت إلى 11 مليونًا و453 ألفًا و121 حالة.

وأضافت الوزارة، فى بيان لها حول الوضع الوبائى، أن إجمالى الوفيات المسجلة فى البلاد منذ بدء انتشار الجائحة، بلغ 147 ألفًا و261 حالة.

كورونا فى بريطانيا

وكان وزير الصحة البريطانى نائب رئيس الوزراء، دومينيك راب، قد صرح لإذاعة "تايمز" بأن 12 شخصا توفوا إثر إصابتهم بمتحور أوميكرون الجديد من "كورونا".

وسجلت بريطانيا، أمس الأول الأحد، ما يزيد على 12 ألف إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا خلال يوم واحد، فيما وصل العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" فى المملكة المتحدة إلى 37 ألفًا و101 إصابة.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" أن المملكة قدمت 846 ألفًا و466 جرعة معززة من اللقاحات الضادة لـ "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتخطى إجمالى الجرعات المقدمة فى المملكة 29 مليون جرعة.