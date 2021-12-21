«حساب المواطن» طريقة التسجيل فى مبادرة أجهزة التكيف الخاصة ببرنامج حساب المواطن

لقد أرتفعت عمليات البحث بشكل كبير حول مبدارة أجهزة التكيف الخاصة بحساب المواطن السعودى وذلك من أجل الاستفادة منها حيث تعمل المبادرة على ان يكون لدى كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية مكيف هواء عالى الجودة ومحلى الصنع وذلك من أجل مواجهة التقلبات الجوية صيفأ وشتاء حيث تم اختيار مجموعة من الشركات فى تلك المبادرة من أجل ان تكون أجهزتهم ذات أستهلاك مرشد.

ماهى مبادرة المكيفات 1443 في المملكة العربية السعودية

وعلى صعيد متصل قامت حكومة المملكة باطلاق تلك المبادرة عام 2019 وذلك من أجل ان يكون لدى كل مواطن مكيف هواء وذلك من خلال برنامج حساب المواطن السعودى حتى يكون قد وصل الدعم الى كل مستحق فى البرنامج حيث تستهدف المبادرة حصول المواطن على مكيف محلى الصنع بجانب كونه ذو سعر مناسب وهى معادلة أقتصادية كبرى نجحت الحكومة الملكية فى تقديم حلول لها .حيث أصحبت هذه المبادرة طريقة عملية للغاية لتلبية الاحتياجات الأساسية لكل منزل في المملكة ، حيث أصبح التكييف لا غنى عنه للجميع بسبب الظروف المناخية للمملكة العربية السعودية ، حيث توجد درجات حرارة قصوى في الصيف ، بينما تزداد برودة الشتاء ليصمد المواطن ذو الدخل المنخفض والمتوسط ​​من أجل توفير الراحة لأسرته

ما هي طريقة الحصول على المكيفات عبر حساب المواطن

بخطوات بسيطة يمكنك تسجيل حساب المواطن والدخول الى رابط التكييفات في حساب المواطن اضافة الى عدد التكييفات التي تستحقها بعد ادخال كافة البيانات المطلوبة ثم عليك الذهاب الى احد المتاجر والوكالات المشاركة في المبادرة ، واستلام الجهاز الذي يناسبك بعد تطبيق قيمة الخصم عليها ، ولكن ما هي شروط الاستحقاق للمكيف لحساب المواطن ، وهذا سوف يتم ذكره في الفقرة التالية.

شروط استحقاق مكيفات حساب المواطن

من الطبيعى أن يكون هناك مواطنًا له الحق في الحصول على دعم حساب مواطن ومواطن آخر لا يستحق هذا الدعم. أما الحصول على المكيفات المدعومة في إطار المبادرة فيتعلق بعدة شروط يجب أن يستوفيها الشخص المؤهل لذلك وجاءت على النحو التالي:

ان يكون عمره عند التقديم لا يقل عن 21 عام

ان يكون سعودى الجنسية ويعيش على الاراضى السعودية

ان يقوم بتقديم رقم الهوية السعودية وقت تسجيل الطلب

الاستعلام عن المتاجر الداعمة للمكيفات

يمكنك بسهولة تحديد المتجر الأقرب إليك أو المتجر الذي تفضل التعامل معه ، ولكن ليس قبل التأكيد من خلال رابط حقوق مكيف هواء المواطن أنك بالفعل أحد المستفيدين حيث كما شرحنا فى السابق قوم بالدخول الى رابط المبادرة ومن ثم أبحث عن المتجر فى المكان المخصص للبحث .

سعر مكيفات حساب المواطن 1443

من حق كل شخص يرغب فى الحصول على تلك التكيفات معرفة سعرها قبل شرائها وذلك من أجل التاكيد اذا كانت مدعومة ضمن المبادرة أم لا ولذلك سنعمل على توضيح ذلك الامر على النحو الاتى :-