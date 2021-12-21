أميركا تسجل أول وفاة بأوميكرون.. والمتحور أصبح مهيمنا

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، ليلة الثلاثاء، إن أوميكرون، أصبح المتحور المهيمن على الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بنسبة تجاوزت 73 بالمئة من الحالات.
في غضون ذلك، ذكرت شبكة (إيه.بي سي) نقلا عن مسؤولي الصحة بمقاطعة هاريس، إن مسؤولي الصحة بولاية تكساس الأميركية، أعلنوا، الاثنين، تسجيل أول وفاة بالمتحور الجديد من كوفيد-19 أوميكرون.
وأضافت الشبكة أنه يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بأوميكرون في الولايات المتحدة.
وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الإصابة بالمتحور أوميكرون في بعض أجزاء البلاد، يمثل أكثر من 90 في المئة من الحالات.
وتغلب المتحور أوميكرون السريع الانتشار، على المتحور دلتا في غضون أسابيع، وبات يمثل ما يصل إلى 96.3 بالمئة من الحالات الجديدة في ثلاث ولايات في شمال غرب الولايات المتحدة، هي: أوريغون وواشنطن وايداهو، حسب مراكز الوقاية من الأمراض.
وأضافت مراكز السيطرة على الأمراض أن الزيادة الملحوظة أعلى بنسبة 70 في المئة تقريبا، مقارنة مع ما كانت عليه قبل أسبوع واحد فقط.
وأوضحت أن هذا الارتفاع الحاد في الإصابة بمتحور أوميكرون كان متوقعا، وهو مشابه لما شوهد في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن استراتيجيات الوقاية متعددة المستويات، ويمكن أن تبطئ انتشار فيروس كورونا.
وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد تنبأت الأسبوع الماضي بارتفاع نسبة الإصابات بالمتحور أوميكرون مع نهاية السنة وبداية العام، بسبب تجمعات عطلة عيد الميلاد ونهاية السنة.
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