كورونا فى كندا.. كوفيد 19 يطال مسؤولة رفيعة المستوى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى لـ التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت الوزيرة إنها حصلت على نتيجة إيجابية بإصابتها بـ كورونا بعد إجراء اختبار سريع لـ فيروس كورونا، وهى الآن فى عزلة.

وأضافت: "سأواصل العمل لعدة أيام، حتى أحصل على نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل".

كورونا فى كندا

وشددت وزيرة الخارجية الكندرية على الكنديين بأهمية الاستمرار فى الحصول على لقاحات كورونا، محذرة من أن الاختبار وحده لا يحمى الكنديين من الإصابة بالفيروس، وتوصى بمواصلة اتباع إرشادات الصحة العامة.

جدير بالذكر، أن كندا تسجل حاليا، ارتفاعا كبيرا فى حالات الإصابة بـ فيروس كورونا، مما دفع المقاطعات للعودة لفرض المزيد من القيود.

متحور أوميكرون

ومن جانبها، أعلنت مقاطعة كيبيك فى كندا إغلاق المدارس ودور السينما وصالات الحفلات الموسيقية والصالات الرياضية والمنتجعات الصحية اعتبارا من الساعة الخامسة مساء أمس الإثنين، كما فرضت العمل عن بعد لمواجهة الموجة الشرسة الجديدة من كورونا ولاسيما بعد ظهور متحور أوميكرون.