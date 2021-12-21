حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء 17-5-1443 هجريا لا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك

حالة الطقس في السعودية اليوم أعلن مركز الأرصاد الجوية في المملكة عن توقعات الطقس اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية ، جمادى الأولى ، 17 ، 1443 هـ ، الموافق 21 ديسمبر 2921 ، حيث يُتوقع حدوث زيادة كبيرة في سرعة الرياح. أما التفاصيل ودرجات الحرارة المتوقعة فهي كالتالي.

حالة الطقس في السعودية اليوم

من المتوقع أن تغيب الرؤية الأفقية في العديد من مناطق تبوك والجوف ، بالإضافة إلى شمال البلاد وفي منطقة حائل نتيجة الرياح الترابية والرملية ، ومن المتوقع أن تنتشر السحب والغيوم جزئياً إلى بعض المناطق. وتؤدي إلى هطول الأمطار في أجزاء منفصلة.وشدد خبراء الأرصاد على توقع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير واحتمال تساقط الثلوج في المرتفعات في جبل اللوز ومنطقة علقان

أتربة وسقوط ثلوج خفيفة

الرياح نشطة ولها تأثير ضئيل على مستوى الرؤية في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة ، وخاصة في الأجزاء الساحلية ، مع احتمال وجود العواصف الرعدية على مكة المكرمة والقصيم والرياض والشرقية. وكذلك أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان.

على صعيد متصل يوضح لنا الجدول المرفق بالاسفل بيان تفصيلى بدرجات الحرارة المتوقعة على كافة المناطق الواقعة داخل المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021 وهى على النحو التالى :-

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 28 21 65 رياح نشطة المدينة المنورة 25 16 70 غائم جزئياً الرياض 26 15 50 رياح نشطة جدة 28 23 65 غائم جزئياً الدمام 27 17 85 غائم جزئياً أبها 21 08 85 سحب رعدية تبوك 14 03 75 رياح نشطة بريدة 25 14 90 أمطار رعدية حائل 20 10 70 سحب رعدية الباحة 20 12 85 سحب رعدية عرعر 17 07 70 غائم جزئياً سكاكا 18 07 65 غائم جزئياً جازان 30 24 85 سحب رعدية نجران 29 11 50 صحو الخرج 27 15 55 رياح نشطة المجمعة 26 14 65 رياح نشطة وادي الدواسر 28 13 65 رياح نشطة الدوادمي 26 16 45 رياح نشطة المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية شرورة 29 13 80 صحو طريف 13 01 85 سحب رعدية ممطرة الطائف 22 12 90 سحب رعدية القنفذة 30 24 80 سحب رعدية ممطرة ينبع 25 17 65 غائم جزئياً العلا 20 08 80 غائم جزئياً الإحساء 27 14 65 رياح نشطة حفر الباطن 20 16 90 أمطار رعدية بيشة 29 12 60 غائم جزئياً الوجه 21 14 65 غائم جزئياً رفحا 20 07 85 رياح نشطة القريات 15 01 80 رياح نشطة السودة 16 03 85 ضباب

أما البحر الأحمر فتتجه الرياح من الشمال إلى الشمال الغربي في الجزأين الأوسط والشمالي ، وتتراوح سرعته من 25 كم في الساعة إلى 45 كم في الساعة ،بينما يكون اتجاه الرياح من الجنوب الشرقي إلى الجنوب في الأجزاء الجنوبية وسرعتها من 15 إلى 40 كم في الساعة ، ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.