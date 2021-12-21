رابط نتائج الثالث المتوسط التكميلي التي ترقب ظهورها آلاف الطلاب من الذين دخلوا اختبارات الدور الثالث في درس أو درسين، حيث يقوم موقع وزارة التربية والتعليم بمتابعة أخبار رفع النتائج على الموقع برقم جلوس الطلاب والذي أعلن الموقع الانتهاء التام من مراجعة نتائج الطلاب وجاري الرفع على منصة استخراج النتائج، كما تقوم عدد من المواقع الإلكترونية الخاصة بنتائج الامتحانات (غير رسمية) بتنزيل النتائج بملفات بي دي اف برقم الجلوس واسم الطالب مثل موقع النجاح التعليمي وموقع ملزمتنا وموقع natayij.

natayij رابط نتائج الثالث المتوسط التكميلي “دور 3” المنصات التعليمية (نتائجنا – النجاح – لينك فين)

تداولت العديد من المنصات الاجتماعية ومواقع استخراج نتائج الطلاب الغير رسمية أخبار عن ظهور نتائج الطلاب في الفترة الماضية، نتائج امتحانات الدور الثالث التكميلي، إلا أن موقع وزارة التربية والتعليم أعلن عبر المنصة الرسمية له على فيس بوك أن النتائج لم يتم الإعلان عنها نهائيا، حيث يتم التنزيل على رابط استخراج نتائج الوزارة بشكل متتالي، كل محافظة على حدة، ويتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من تنزيل نتائج جميع المحافظات، على أن يتم استخراج نتيجة كل محافظة منفردة.

نتائج الدور الثالث التكميلي

قررت وزارة التربية والتعليم السماح للطلاب الغير موفقين في النجاح في الدور الثاني بالدخول في امتحان الدور الثالث التكميلي في الشهر الحالي، بداية الشهر، وذلك للطالب الراسب في درس أو درسين فقط، وأعلنت الوزارة مواعيد دخول الاختبارات ولجان الطلاب القديمة التي قاموا بأداء امتحان الدور الثاني فيها، في المحافظات العراقية ومدارس الوزارة الحكومية في محافظة بغداد – محافظة نينوى – ديالي – الكرخ الأولى – الكرخ الثانية – الكرخ الثالثة – الرصافة الأولى -الرصافة الثانية – الرصافة الثالثة – النجف – ذي قار – القادسية – محافظة صلاح الدين – واسط – اربيل – السليمانية – محافظة دهو – محافظة الانبار – بابل – البصرة – كربلاء – محافظة كركوك – ميثان – المثنى.

المحافظة إعلان نتائج الطلاب محافظة بغداد

نينوى

ديالي

محافظة الكرخ الأولى

الكرخ الثانية

محافظة الكرخ الثالثة

الرصافة الأولى

محافظة الرصافة الثانية

الرصافة الثالثة

محافظة محافظة النجف

ذي قار

محافظة القادسية

محافظة صلاح الدين

محافظة واسط

اربيل

السليمانية

محافظة الانبار

بابل

محافظة البصرة

كربلاء

محافظة دهوك

كركوك

ميثان

محافظة المثنى يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

تم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع

يتم الرفع “تأكيد عدم مصداقية الأخبار التي تتداولها صفحات مواقع تواصل الاجتماعي حول اعلان نتائج الدور الثاني التكميلي والدور الثالث للصف الثالث متوسط للعام 2021 في العراق”. “ما يتم تتداوله من قبل بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تحديد موعد اعلان نتائج الثالث متوسط مجرد أخبار كاذبة لكسب المتابعين وحسب المصادر ستكون النتائج هذا الأسبوع ولكن ليس بموعد محدد” ، وكان وفق القوانين الحديثة التي تم إقرارها، حيث يعتبر هذا الطالب راسب، وقد تقرر أن يشمل اختبار الدور الثالث للراسب في درس أو درسين وكذلك الدور الأول التكميلي وطلبة الثالث الخارجي. خطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط (الدور الثالث) بعد أن يتم رفعها بيان وزارة التعليم الرسمي على فيس بوكخطوات استخراج نتائج الثالث المتوسط (الدور الثالث) بعد أن يتم رفعها