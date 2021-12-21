كورونا فى إيطاليا.. حصيلة إصابات كوفيد 19 فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت "الصحة الإيطالية" إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد ارتفعت إلى نحو 5.4 مليون حالى حتى الآن.
وأضافت الوزارة فى بيان لها حول الوضع الوبائى، أن إجمالى الوفيات المسجلة فى إيطاليا منذ بدء انتشار الجائحة، بلغ 135 ألفًا و778 حالة.
كورونا فى إيطاليا
بدأت السلطات الإيطالية، الاثنين، تطبيق تدابير المنطقة الصفراء، مع فرض الالتزام بارتداء الكمامات فى الأماكن الخارجية بعدة مقاطعات وهى ماركى، وليجوريا، وفينيتو، وإقليم ترينتو المتمتع بالحكم الذاتى.
وقالت وكالة "آكى" الإيطالية، أنه من المقرر أن تتخذ السلطات هذا الأسبوع قرارات أخرى بشأن تدابير جديدة لمكافحة الجائحة وأساليب التعامل مع متحوّر "أوميكرون"، الذى سيكون صعبًا فى عيد الميلاد.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.
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