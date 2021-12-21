للعاطلين عن العمل اطلب وانتظر الموافقة على تمويلك من بنك التسليف حين توفر الشروط

يقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من التمويلات المختلفة والتى تحتاج اليها الأسرة والمواطنين بالمملكة وكذلك التمويل للعمل الحر لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد، فقد أتاح بنك التنمية ويوفر خيارات تمويل متعددة ساهمت بطريقة مباشرة في مساعدة الآلاف من الأسر السعودية حيث يحق للمواطنين من الذكور والإناث القادرين على العمل أو الراغبين في تعزيز دخلهم الشهري ولديهم نوع من التجارة أو الخبرة أو المواهب المتخصصة الحصول على هذا المنتج من بنك التنمية الاجتماعية. نتيجة لهذا المنتج، فهم قادرون على الحصول على التمويل الذي يحتاجونه لبدء شركتهم الخاصة أو أعمالهم، ومن يتوفر فيهم الشروط المعلن عنها يتقدم بطلب القرض اللازم للحصول عليه، وسوف نوضح شروط كل تمويل وانواع التمويلات المختلفة وكيفية التقديم على التمويل المراد الحصول عليه وكذلك رابط التقديم على تمويلك المراد الحصول عليه.

يمكن لكل من الرجال والنساء الحصول على قرض آهل سواء كانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص.

قرض اهل بدون اية رسوم أو مدفوعات فائدة.

يمكن الحصول على قرض اهل الذي تصل قيمته الى 60 الف ريال.

يسدد قرض اهل على فترة سداد 5 سنوات باقساط ميسرة.

يلجأ الفئات الأكثر احتياجاً لهذا النوع من التمويل وشملت هذه (الأرامل – المطلقات) ويت منحهم هذا النوع من التمويل لتخفيف الحمل وأعباء والحياة ومواجهة صعوبة الحياة.

يصل المبلغ المتاح لتمويل كنف إلى حوالي 30 ألف ريال سعودي

ولكي يتمكن المواطن من الحصول على التمويل لا يشترط إعالة أسرة ولا يشترط تقديم صك إعالة.

من الفئات المستفيدة من قرض كنف :النساء خاصة الأرامل – مطلقة طلب قرض كنف.

شروط الحصول على تمويل آهل من بنك التسليف:شروط الحصول على قرض كنف من بنك التنمية الاجتماعي:شروط التقديم للحصول على قرض العمل الحر:

كما أوضح بنك التنمية الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن ضرورة توافر الشروط الخاصة بالحصول على قرض العمل الحر، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية من الأصل.

يجب أن يكون الشخص المتقدم عمره يتراوح بين 18 حتى 60 عام

يشترط للحصول على القرض ألا تكون هناك مدة استرداد تزيد عن 40 شهرًا.

يشترط فى المتقدم للحصول على القرض ان يكون حاصل على تقرير ائتماني نظيف.

يشترط في المتقدم تقديم مستند أو ترخيص يوضح أنه ينوي المشاركة في العمل الحر.

يشترط في المتقدم للحصول على القرض أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري لايزيد عن 20 ألف ريال وأن يكون الوضع المالي للمتقدم مناسب للحصول على القرض وان يكون لديه القدرة المالية لسداد قيمة القرض المطلوب.

من الضروري أن يحضر الشخص الراغب في الحصول على التمويل كفيل وضرورة التأكيد على أن يكون هذا الكفيل موظف في القطاع الحكومي.

يشترط في المتقدم للحصول على القرض أن يكون الضامن قادر على السداد في حالة عجز المتقدم عن سداد قيمة القرض.

يشترط للحصول على القرض أن يكون الحد الأقصى لمبلغ القرض المطلوب 120 ألف ريال.

يشترط للحصول على القرض إذا كان العمل الحر المدعوم في اتجاه المركبات، فستحتاج إلى الحصول على تأمين على السيارة.

يشترط أن يكون الشخص الكفيل الذي يتكفل المديون ليس ضامن لأي بنوك أخرى.

يشترط أن يكون الشخص الكفيل قادراً على سداد القروض بشكل منتظم من أي بنك.

من الضروري أن يكون موازي الاقتطاع الشهر من الدخل حوالي 1/3 الصافي من الدخل.

كما يجب على الكفيل التوقيع على فاتورة الدفع.

الدخول على بوابة نفاذ الوطني لتقديم الطلب.

بمجرد القيام بالتقديم على طلب الحصول على القرض يتم مراجعة البيانات والتحقق من أهليته.

ضرورة التأكد من كتابة البيانات صحيحة وتعبئة الأوراق وإرسالها في الموعد المحدد من خلال البريد وفقاً للنظام.

يقوم طالب القرض بإرسال الأوراق والمستندات اللازمة.

بعد اعتماد القرض يوزع البنك قيمة التمويل على المقترضين (المستفيد – المورد – أو الوكيل).

شروط بنك التسليف للكفيل:خطوات الحصول علي قروض العمل الحر:خطوات التقديم للحصول على القرض المطلوب:

يتم التقديم للحصول على القرض المراد الحصول عليه من القروض المتنوعة السابق ذكرها بالمقال عليك بالدخول على احد الراوبط التقديم الكترونياً الاتية:

ادخل وسجل الدخول بواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد.

يتم اختيار الشخص المستخدم أيقونة إضافة طلب جديد ثم نختار الحصول على تمويل جديد.

أن يقوم الشخص المتقدم من اختيار أيقونة تقديم الموجودة في خيار منتجات الافراد.

نختار من قائمة المنتجات نختار ايقونة تقديم كما هي موجودة في تمويل الاسرة.

اطلب التمويل المناسب لاحتياجاتك واملئ البيانات وارفق المستندات لكي تحصل على موافقة البنك.

ثم نضغط على حفظ ثم نختار القسط المطلوب وفي مقدرة صاحب القرض على سداده.

ثم نقوم برفع كافة المستندات والضغط على ايقونة اعتماد كل الملفات وارسالها.

ناخذ رقم الطلب ومتابعة الطلب حتى يتم مراجعة المستندات والموافقة على طلب القرض.

أو الدخول على إحدى الروابط التالية للحصول على القرض باتباع نفس الخطوات السابق ذكرها: