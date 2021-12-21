منصة مدرستي العودة للمدارس شرح التسجيل في المنصة التعليمية وما هي المنصة بالمملكة 1443

منصة مدرستي للاختبارات المدرسية من أكثر ما يبحث عنها الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية حيث إن منصة مدرستي هي عبارة عن منصة تعليمية تقوم بتقديم العديد من الخدمات التعليمية وغيرها من جميع الطلاب بشكل إلكتروني عبر شاشات الحاسب الآلي، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد بعد أن تم وقف المدارس لبعض الوقت، ويتم التواصل الإلكترونية دون الحاجة إلى زحام في المدارس أو الاختلاط لمنع انتقال العدوى بين الطلاب، لذلك يرغب كل الطلاب في التسجيل على منصة مدرسه المتابعه المواد الدراسيه أو مواصلة دروسهم مع المعلمين وسوف نعرض لهم ذلك بالتفصيل فيما يلي.

الاختبارات المركزية خلال منصة مدرستي

والجدير بالذكر وانه قد قامت وزارة التربية والتعليم بعمل نظام الاختبارات لجميع المدارس بجميع المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية، حيث تبدأ من الصف الابتدائي حتى الثانوي حيث تكون هذه الاختبارات مقياس لتقييم مستوى الطلاب على ما تم دراسته خلال العام الدراسي، وتتم تحت إشراف الوزارة وعدد كبير من المعلمين اللي جاي تجعل الطالب متيقظا دائما وقد أعلنت الوزارة أن الاختبارات سوف تكون الالكترونية بشكل تام من خلال منصة مدرستي الصفوف الأولى حتى سن 12 عام، بينما باقي الصفوف تكون الامتحانات في المدارس تحت إشراف عدد من المدرسين في اللجان مع تطبيق الإجراءات الوقائية حرصا على صحة وسلامة الطلاب من انتقال العدوى.

الضغط على الرابط الرسمي لمنصة مدرستي

يختار الطالب تسجيل جديد من القائمة الرئيسية

يكتب الطالب جميع المعلومات والبيانات المطلوبة منهم

يتم كتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح، حيث انه سوف يتلقى إرسال للتحقق من حسابها

ادخال الكود الذي تم ارساله بشكل صحيح في المكان المخصص لهم

يكتب الطالب السنة الدراسية التي يدرس بها.

بهذه خطوات يستطيع جميع الطلاب التسجيل في منصة مدرسة المتابعة الاختبارات تحت إشراف وزارة التربيه والتعليم، وايضا

متابعة التواصل بين المعلمين ويستطيع ايضا ولي الأمر متابعة مستوى الطالب من خلال هذه المنصة بإرسال التقارير الدورية له.

رابط منصة مدرستي الاختبارات المركزية