بينها واحدة عربية.. أميركا تدعو مواطنيها لعدم السفر لـ8 دول

دعت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووزارة الخارجية، الأميركيين، الاثنين، إلى تجنب السفر إلى ثماني دول بسبب مخاوف تتعلق بكوفيد-19، منها لبنان وإسبانيا وفنلندا وتشاد.
وأضافت المراكز مناطق أخرى منها بونير وموناكو وسان مارينو وجبل طارق، إلى تصنيف المخاطر "المستوى الرابع: مرتفع للغاية". ويضم أعلى مستوى بالفعل نحو 85 دولة، بما فيها كل دول أوروبا تقريبا.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا موازيا ورفعت مستوى التحذير من السفر إلى "المستوى 4: لا تسافر" للوجهات التي لم يتم تصنيفها من قبل على أعلى مستوياتها بالنسبة للمخاطر منها إسبانيا وفنلندا وتشاد ولبنان.
وإسبانيا واحدة من الوجهات السياحية الخارجية الأكثر تفضيلا للأميركيين.
وارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 500 حالة لكل مئة ألف شخص يوم الجمعة، ليتجاوز المرحلة التي تعتبرها وزارة الصحة "شديدة الخطورة"، وزاد إلى أكثر من الضعف منذ بداية ديسمبر.
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