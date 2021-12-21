دخول رابط نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثالث 2021 وزارة التربية العراقية استعلام نتائج العراق التكميلي

نتائج الثالث متوسط الدور الثالث في الفتره الاخيره زادت عمليات البحث عبر جوجل من خلال طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط الدور الثالث في جميع محافظات العراق بحثًا عن النتائج الخاصة بهم في الدور الأول والثاني والثالث المتوسط وذلك عبر موقع العراق للدور الأول والثاني التكميلي والثالث، ومن الجدير بالذكر أن النتيجة سوف تعلن قريبا عبر مواقع وزارة التربية العراقية.

نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط 2021

قام الطلاب بتأدية امتحانات الدور الثالث يوم 7 من ديسمبر الجاري وتم الانتهاء من الامتحانات في الحادي عشر من نفس الشهر، كما أن إمتحان الدور الثالث يعد فرصة كبيرة لمن لا يحصل على درجات النجاح في الدور الأول والثاني، فهذه الفرصة مقدمة من وزارة التربية العراقية لطلابها لكي يستطيعوا الحصول على درجات أفضل من درجاتهم في الدور الأول والثاني.

كما أن بعض المصادر داخل الوزارة العراقية قامت بالإعلان عن انتهاء النتيجه من عمليات التصحيح وتم رصد الدرجات على مستوى جميع المحافظات العراقية وفي خلال الساعات المقبلة سوف يتم الكشف عن النتيجة، كما ذكرت هذه المصادر أن الكنترول يعمل على قدم وساق لإخراج النتيجة في أقرب وقت، كما دعوا المولى عز وجل بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

كيفية الاستعلام والوصول إلى نتائج الثالث متوسط

نتائج الثالث العراق تأخر إصدار النتيجة عمل على زيادة قلق الطلاب وأولياء الأمور مما أدى إلى زيادة عمليات البحث عن طريق محرك البحث العالمي جوجل يبحثون عن رابط الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب، وفي السطور التالية نوضح لكم تفاصيل عن خطوات الاستعلام عن النتائج لتطبيقها فور نزول النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

ثم اختيار قسم نتائج الامتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الثالث 2021.

يقوم الطالب بكتابة البيانات الشخصية الخاصة به بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

ومن ثم يتم عرض النتيجة في حال ظهورها.

وفي حالة النجاح يظهر للطالب درجات الدور الأول والثاني بالإضافة إلى درجات الدور الثالث، وفي حالة عدم اجتيازه لامتحانات الدور الثالث سوف تظهر له كلمة راسب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2021 – 2022 كالتالي