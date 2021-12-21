وزارة الدفاع توفر عدد من وظائف سلاح الصيانة وتعلن خطوات التقديم إلكترونيًا

توفر وزارة الدفاع وظائف سلاح الصيانة للعديد من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان عن تلك الوظائف أمس يوم الاثنين، وسرعان ما تكثف البحث من قبل الراغبين في التسجيل، حيث وضحت وزارة الدفاع الأشخاص الذين يتم قبولهم في تلك الوظائف وهم الحاصلين علي درجة البكالوريوس في اللغة الأجنبية الانجليزية، وكذلك كشفت عن الوظائف المتاحة والتي سوف نتحدث عنها من خلال موقع ثقفني الإخباري، كذلك سوف ننشر رابط التسجيل فتابعونا.

وزارة الدفاع وظائف سلاح الصيانة

وضعت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية لتلك المرشحين للوظائف شروط وضوابط خاصة يجب توافرها حتي يتم القبول، ثم أعلنت عن التخصصات؛ ومن التخصصات التي وفرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين تويتر التالي:

معلم لغة أجنبية انجليزية.

مترجم لغة انجليزية.

وبينت شروط التسجيل التالية:

للقبول بوظيفة المعلم لابد من حصول المتقدم علي بكالوريوس في اللغة الأجنبية والتربوية المطلوبة للتسجيل. أتقان المتقدم للخبرة التامة. شرطت وزارة الدفاع للمتقدمين من أهمية اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار. للقبول بوظيفة المترجم يجب إتقان اللغة الانجليزية. لابد من حصول المتقدم لخبرة سابقة في طريقة التدريس التربوي. من الممكن وجود دورات في مجال التخصص المطلوب.

رابط التقديم على وظائف سلاح الصيانة

وضحت الوزارة أنها ستوفر عددًا من الوظائف لحاملي شهادة البكالوريوس، حيث يوجد وظائف لعمليات وبرامج الصيانة للمركبات والمعدات للقوات البرية، وقد أكدت الوزارة أن هذه الوظائف في معهد صيانة الأسلحة بالطائف، ولكي يتمكن من التسجيل يجب على المتقدم للتسجيل كتابة المعلومات والبيانات الشخصية بطريقة صحيحة حتي يتم القبول، ولكي تتمكن من التسجيل يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بالولوج إلى صفحة التوظيف وزارة الدفاع وظائف سلاح الصيانة.

قم بالضغط علي خيار تسجيل.

يتوجب على المتقدم كتابة بيانات التسجيل بطريقة صحيحة مثل” اكتب الاسم الكامل، ورقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني ويجب أن يكون صحيح”.

بعد كتابة البيانات سوف تتلقى كلمة مرور علي الهاتف.

قم بكتابة كلمة المرور.

الآن يجب الخروج من الصفحة وتسجيل الدخول مرة أخري لتأكيد التفعيل.

من بين الوظائف المتاحة قم بالضغط على الوظيفة المطلوبة.

قم بملء النموذج الخاص بالوظيفة، ثم الضغط علي أيقونة تسجيل طلب التقديم.

ومن خلال ذلك التقرير، وضحنا لكم خطوات وطريقة التقديم علي وزارة الدفاع وظائف سلاح الصيانة.