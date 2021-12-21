رابط نتيجة الثالث المتوسط results.mlazemna الذي أعلن موقع وزارة التعليم العراقي الاستمرار في رفع النتائج المباشر على موقع الوزارة الرسمي epedu.gov.iq، ويقوم الطلاب في جميع المحافظات بترقب النتيجة للتعرف على أسماء الناجحين بالرقم الامتحاني، وذلك للاستعداد فيما بعد للتقديم في التعليم الثانوي في العام الدراسي الجديد 2022، وتقوم مواقع أخرى غير رسمية بالاشتراك مع الموقع الرسمي في نشر نتائج الطلاب، على ملفات بي دي اف، وتعمل بشكل جيد عند عدم عمل الموقع الرسمي بسبب كثرة الدخول عليه، وتهيب وزارة التربية والتعليم بالطلاب اتباع الموقع الرسمي للوزارة للحصول على الأخبار الصحيحة.

“الرصافة” رابط نتيجة الثالث المتوسط results.mlazemna رفع النتائج (تكميلي) بالرقم الامتحاني

قامت قناة وزارة التربية والتعليم على تليجرام والموقع الرسمي لها على فيس بوك بالإعلان عن الموعد المحدد لإعلان نتائج الطلاب بالدور التكميلي للثالث المتوسط، حيث أنهى الطلاب الاختبارات في الدور الثالث بدرس أو درسين منذ حوالي أسبوعين، وبدأت لجان وكنترولات التصحيح بالعمل على قدم وساق، وتم الانتهاء التام من كنترولات التصحيح ورفع النتائج إلى السيد وزير التربية والتعليم، والذي قام بدورة باعتماد النتائج ليتم تنزيلها على رابط الموقع ويتم استخراج النتيجة حسب كل محافظة على حده.

موعد إعلان نتيجة الثالث المتوسط 2021 التكميلي

أنهت جميع المحافظات تصحيح نتائج الطلاب فيها، وقررت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من تنزيل النتائج على الموقع الرسمي والاستخراج باسم المحافظة والرقم الامتحاني ابتداء من اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، ويتم الإعلان النهائي في المحافظات، ليس على التوالي، في بغداد العاصمة – محافظة نينوى – ديالي – الكرخ الأولى – محافظة الكرخ الثانية – الكرخ الثالثة “على موقع نتائجنا”- الرصافة الأولى -محافظة الرصافة الثانية – الرصافة الثالثة – محافظة النجف – ذي قار – محافظة القادسية – محافظة صلاح الدين – واسط – محافظة اربيل – السليمانية “عبر منصة ملزمتنا”- محافظة دهو – محافظة الانبار – بابل – محافظة البصرة – كربلاء – محافظة كركوك – ميثان – محافظة المثنى عبر موقع وزارة التربية والتعليم.