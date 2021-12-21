أوميكرون.. متحور كورونا يصل دولة جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال، حسبما أفادت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، إن المصاب بـ متحور أوميكرون هو شخص يبلغ من العمر 50 عاما، لافتا إلى أنه سافر مؤخرا إلى جنوب إفريقيا، والتى اكتُشف فيها لأول مرة المتحور الجديد، الذى يُعتقد أنه أكثر قدرة على الانتشار من المتحورات السابقة.

إصابة وزيرة خارجية كندا بكورونا

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى، مساء أمس الإثنين، إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك، فى تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى لـ التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت الوزيرة إنها حصلت على نتيجة إيجابية بإصابتها بـ كورونا بعد إجراء اختبار سريع لـ فيروس كورونا، وهى الآن فى عزلة.

وأضافت: "سأواصل العمل لعدة أيام، حتى أحصل على نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل".

كورونا فى كندا

وشددت وزيرة الخارجية الكندرية على الكنديين بأهمية الاستمرار فى الحصول على لقاحات كورونا، محذرة من أن الاختبار وحده لا يحمى الكنديين من الإصابة بالفيروس، وتوصى بمواصلة اتباع إرشادات الصحة العامة.

جدير بالذكر، أن كندا تسجل حاليا، ارتفاعا كبيرا فى حالات الإصابة بـ فيروس كورونا، مما دفع المقاطعات للعودة لفرض المزيد من القيود.