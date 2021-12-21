كورونا يواصل قصف المكسيك.. كوفيد يحصد أرواح 58 حالة جديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز"، أكدت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن إجمالى الوفيات بلغ 297 ألفًا و916 حالة، فيما تخطت حصيلة الإصابات 3.93 مليون حالة، منذ بدء الجائحة.

وتأتى المكسيك فى المركز الـ 15 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابع تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة.

كورونا فى المكسيك

وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة، أن العدد الفعلى لـ ضحايا كورونا قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.

كورونا حول العالم

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 274.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.3 مليون وفاة.

ووفقًا لبيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 274 مليونًا و696 الفًا و123، وإجمالي الوفيات خمسة ملايين و354 ألفًا و324.