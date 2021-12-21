تسجيل أول حالة وفاة بـ أومكيرون فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقالت شبكة شبكة "إيه بى سى الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مسؤولى الصحة فى تكساس، إن هذه الحالة والتى تم تسجيلها تحديدا فى مقاطعة هاريس، هى أول وفاة مسجلة بـ"أوميكرون" فى الولايات المتحدة.

ووفقًا لبيانات السلطات الصحية الأمريكية، أصبح أوميكرون هو المسيطر على إصابات كورونا فى الولايات المتحدة، حيث بلغت نسبة الإصابات به 73.2% من الحالات المؤكدة الجديدة بـ "كوفيد 19"، وذلك خلال أسبوع كانت نهايته فى 18 ديسمبر الجارى.

وفى السياق ذاته، ذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن سلالة أوميكرون أصبحت تمثل ما يقرب من 96.3% من إصابات كورونا فى ثلاث ولايات أمريكية وهى واشنطن وأوريجون وإيداهو.

وكانت قد أوصت المراكز الأمريكية، الموطنين بعدم السفر إلى 8 دول بسبب ارتفاع الإصابات فيها وظهور متحور "أوميكرون" هناك.